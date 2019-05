Il trend del momento: il mascara colorato! Scopri come utilizzarlo

editato in: da

È un trend facile e veloce da replicare, a costo bassissimo e davvero adatto a tutti. È il mascara colorato il protagonista della primavera/estate 2019, da sfoggiare con makeup più complessi ma anche minimal, sia da giorno che da sera. Adatto alle giovanissime, per la freschezza dei look che regala, è da provare anche per look più particolari a tutte le età, basta scegliere il colore giusto!



Smokey eyes e colori scuri ed intensi

Il modo più semplice per portare il mascara colorato è senza dubbio quello di scegliere tonalità scure ed intense, che si discostano poco dal classico nero. È il caso di blu scuro, verde bosco e viola scuro, che regalano intensità e sono utili alleati anche per risaltare il proprio colore di occhi. Anche il mascara marrone rientra tra quelli colorati, ma è meno visibile e particolare, utilizzato soprattutto per look estremamente naturali e per dare un leggero colore alle ciglia, senza renderle protagoniste.

Il blu scuro, ad esempio, armonizza un occhio azzurro, regalando uno sguardo dolce da cerbiatta e mette in risalto l’iride marrone perché è il colore complementare. Il viola ed il bordeaux, invece sono perfetti per gli occhi verdi, per farne risaltare il colore mentre il mascara verde scuro li addolcisce. Da provare con look monocromatico, ma anche con uno smokey eyes scuro, a base nera e riflessi del colore che meglio si abbina al mascara.

80’s vibes e colori pop, per look sgargianti, con un solo prodotto

Il mascara colorato è inoltre un valido alleato per creare look interessanti, utilizzando un solo prodotto. Basta stratificarlo sulle ciglia, dopo averle ben curvate con un piegaciglia e pettinate con uno scovolino pulito, per un effetto super colorato in un unico e veloce step. Per le più giovani o per chi non ha tempo o voglia di un makeup elaborato, infatti, il grande trend è proprio quello di utilizzare il mascara colorato con la palpebra nuda, senza ombretto, al massimo uniformata con un po’ di correttore e cipria per eliminare le discromie.

Un altro utilizzo che spopola sui social è quello del look monocromatico, d’impatto e davvero particolare. Per realizzarlo basta abbinare il colore di mascara prescelto all’ombretto, da sfumare su tutta la palpebra per un effetto diffuso. In alternativa, di gran moda sono anche le linee grafiche e gli eyeliner su tutta la palpebra, sempre da abbinare a mascara dello stesso colore o tono su tono. I colori più visti sono senza dubbio il blu elettrico, sfoggiato anche da Lupita Nyong’o durante i Golden Globes, il viola acceso e colori fluo come il giallo, il verde brillante, l’arancione ed il fucsia.

Il mascara colorato per questa stagione piace perché permette di osare con il colore in maniera facile e veloce, è perfetto per tutte le età e, soprattutto, davvero inclusivo, perché si adatta ad ogni colore di pelle.

