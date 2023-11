Mascara per occhi sensibili: 5 prodotti per dire addio alle sbavature

Delicati, facilmente irritabili e a rischio lacrimazione ecco come scegliere il mascara giusto per gli occhi sensibili

Facilmente irritabili, la scelta del mascara per occhi sensibili è sempre molto delicata. In commercio esistono infatti tantissime formulazioni ma saper scegliere quello più adatta alla propria condizione non è sempre facile. Come fare? L’importante è scegliere prodotti ad alta tollerabilità, senza parabeni e siliconi. Ecco i migliori da provare.

Mascara per occhi sensibili: come scegliere quello giusto

Gli occhi sensibili tendono ad arrossarsi molto, lacrimare e bruciare più rapidamente degli altri. Facilmente irritabili possono creare un vero e proprio disagio quando ci si trucca, diventando estremamente reattivi e rovinando in poco tempo l’applicazione del make-up, soprattutto in caso di mascara.

Imparare a scegliere le formulazioni corrette è importantissimo, non solo per preservare il benessere dell’occhio ma anche per non incorrere in fastidiose irritazioni. Tra i prodotti più difficili da scegliere c’è proprio il mascara che in caso di occhi sensibili deve essere privo di parabeni e ad alta tollerabilità.

La prima cosa da fare è quindi leggere attentamente l’INCI del prodotto, scegliendo quindi formulazioni che non contengano talco, BHA (idrossianisolo butilato), urea, solfati e ftalati. Meglio quindi affidarsi a prodotti ipoallergenici, meno rischiosi e studiati per essere ben tollerati dall’occhio.

Cosa fare quando gli occhi bruciano

Ma cosa fare se il mascara che abbiamo scelto ci irrita gli occhi? In questo caso è bene avere sempre con se un collirio, per lenire l’occhio e aiutare il bulbo a disinfiammarsi.

Esistono poi degli ingredienti naturali che possono aiutare a lenire l’infiammazione oculare e ridare sollievo all’intero occhio. Da usare per il suo potere lenivo è il gel di Aloe Vera, mentre camomilla ed eufrasia possono essere utilizzati le decongestionare la zona.

Mai dimenticarsi di struccare gli occhi

Fondamentale sempre ma indispensabile in caso di occhi sensibili, il momento dello struccaggio serale non può mai essere trascurato.

Questo passaggio infatti non è solo necessario per eliminare il trucco ma anche per rimuovere polvere e smog dagli occhi che potrebbero comprometterne la salute e aggravarne la sensibilità. In questo caso è importante utilizzare formulazioni pensate per gli occhi sensibili, come acqua micellare o struccante bifasico, e aver cura di risciacquare abbondantemente la zona.

Mascara occhi sensibili: i prodotti da provare

Deborah Milano, Mascara Volume Bio Formula Pura

Prodotto rivoluzionario offre volume e durata grazie alla sua formula ricca, cremosa e coprente. Ciò che lo rende speciale è la sua formula Biologica certificata e l’utilizzo di ingredienti al 100% di origine naturale, di cui il 52% deriva da agricoltura biologica assicurando un’esperienza di trucco più consapevole e sostenibile.

La formula – Biologica, Vegana e Animal friendly – si arricchisce così di tre ingredienti dalle proprietà nutrienti: olio di mandorle biologico, burro di karité biologico e aloe vera biologica per nutrire e proteggere le ciglia, donando loro una morbidezza e una lucentezza straordinarie.

Deborah Milano Mascara Volume Bio Formula Pura

BioNike, Defence Color Mascara 3D

La sua formula cremosa e resistente all’acqua, insieme all’applicatore a clessidra, garantisce, un effetto 3D immediato: ciglia folte, lunghe e incurvate aprono lo sguardo, rendendolo intenso e seducente. Testato oftalmologicamente su occhi sensibili e portatori di lenti a contatto, si presta ad enfatizzare ogni sguardo, anche il più delicato.

Una formula cremosa e materica, in cui le cere che conferiscono struttura e corposità, sono combinate con speciali filmogeni, per una un’adesione impeccabile che incurva e allunga le ciglia in un solo gesto.

BioNike Defence Color Mascara 3D

Collistar, Mascara Infinito

Un mascara di nuova generazione che garantisce: definizione e precisione grazie allo speciale applicatore in morbido elastomero che disegna e definisce le ciglia. La formula contiene una speciale resina naturale, la quale crea un film flessibile e riveste le ciglia fissandone la curvatura e donando volume e flessibilità alle ciglia.

Collistar Mascara Infinito

Rilastil, Maquillage Mascara

Il mascara garantisce un volume immediato avvolgendo le ciglia dalla radice alla punta per un effetto volume intenso ed un colore altamente pigmentato che esalta la bellezza degli occhi. Lo speciale applicatore con una gestualità semplice e precisa amplifica lo sguardo, rendendo le ciglia istantaneamente più corpose.

Rilastil Maquillage Mascara

La Roche Posay, Toleriane Mascara

Adatto ai portatori di lenti a contatto e ad elevata tollerabilità, amplifica e definisce le ciglia fragili per un effetto volumizzante, dalla radice alla punta. Al suo interno: nero di carruba, per ciglia più lunghe e morbide, e pigmenti purificati per donare volume e colore intenso.