Come applicare il mascara in modo perfetto: consigli ed errori da evitare

Aspetto grumoso, macchie e sbavature: ecco come imparare a mettere il mascara una volta per tutte

Esiste una tecnica specifica per applicare il mascara? Assolutamente sì. Step immancabile quando ci si trucca, il mascara può completare il trucco oppure rovinarlo in maniera irreparabile, obbligandoci a struccarci e ripartire dall’inizio. Considerato come l’ultimo step, è bene mettere particolare attenzione a quando si applica il mascara, in modo da volumizzare, incurvare e aprire lo sguardo.

Se in commercio esistono varie tipologie di prodotto, capaci di accontentare quasi ogni occhio è altrettanto vero che metà del risultato finale sta proprio nella corretta applicazione. Dal classico metodo a “zig zag” al più recente e di tendenza “mascara cocktails” fino alle “spider lashes” ecco come applicare il mascara in modo perfetto e gli errori da evitare.

Come applicare ed estrarre il mascara correttamente

Per capire come applicare il mascara correttamente bisogna iniziare dalle basi, ovvero da come si estrae e tratta l’applicatore.

In primo luogo è infatti bene affermare che, lo scovolino non deve essere inserito più e più volte all’interno del flacone del mascara. Infatti questo gesto – che abbiamo sempre fatto o visto fare – va a rovinare il prodotto. Perché? Fondamentalmente bisogna immaginare che all’interno del mascara ci sia una sorta di imbuto, attraverso il quale passa lo scovolino. Una volta che estraiamo l’applicatore, questo passa attraverso la parte più piccola dell’imbuto rilasciando all’interno del flacone il prodotto in eccesso ed uscendo con la giusta quantità di prodotto.

Se a questo punto rinfiliamo all’interno del flacone senza aver scaricato la prima estrazione sulle nostre ciglia succederà che all’interno del barattolino si andrà a formare un tappo di colore, questo poi si attaccherà nuovamente allo scovolino e di conseguenza andrà a rovinare prodotto. Come mai? Perché facendo così si inserisce aria all’interno del flacone, che ossida il prodotto e ne altera la composizione: facendolo diventare pastoso e difficile da adoperare. Ogni qual volta si estrae il mascara va applicato sulle ciglia, smettendo di fare “su e giù”.

Come fare dunque? Aprire il mascara, fare un movimento rotatorio all’interno del flacone, estrarre e applicare sulle ciglia.

Come scegliere l’applicatore giusto

Scegliere il tipo di applicatore giusto gioca un ruolo fondamentale sull’aspetto finale del make-up. In commercio infatti esistono varie tipologie di mascara, dalle forme differenti e pensate per ogni tipo di ciglia.

Offerta Bourjois Mascara Volume Glamour Ultra Curl, volumizzante, incurvante e a lunga durata

Ad esempio, chi ha le ciglia corte dovrebbe prediligere un mascara dalle setole piccole, in grado di arrivare ad ogni pelo e dargli più lunghezza. Le ciglia sottili e delicate devono optare per scovolini con setole più dense, che raccolgono meno prodotto. Oppure, le ciglia che non hanno volume, devono scegliere prodotti con setole più lunghe.

Offerta Maybelline New York Falsies Surreal, per ciglia dall'effetto extensions, tenuta Fino a 24H, con scovolino a elica

Applicare il mascara: piegaciglia, primer e movimento a “zig zag”

Mettere il mascara non è difficile, ma ci sono alcuni step da seguire per ottenere il classico sguardo da cerbiatta.

Come primo passaggio (e mai dopo aver applicato il mascara) è possibile incurvare le ciglia utilizzando un piegaciglia. Questo beauty tools è particolarmente indicato per chi ha delle ciglia dritte e poco incurvate ma può essere utilizzato da tutti per andare ad aprire lo sguardo e facilitare l’applicazione del prodotto.

Kiko Milano Piegaciglia professionale in acciaio

Successivamente si può anche applicare un primer ciglia, ovvero una formula – non colorata – che renderà le ciglia più folte e lunghe, dando l’impressione di aver applicato le ciglia finte.

Offerta Rimmel London Primer ciglia bianco incurvante e volumizzante

Infine, per applicare correttamente il mascara non bisogna fare movimenti complessi. Parola d’ordine da sempre in questo caso è “zig zag” ovvero il movimento che bisogna eseguire per andare ad esaltare lo sguardo e incurvare perfettamente le ciglia. Posizionando lo scovolino alla base delle ciglia – e guardando in basso – si sale vero la punta facendo un movimento ondulatorio. In questo modo si andranno a colorare tutte le ciglia e si solleveranno, dandogli un aspetto incurvato e volumizzato.

Offerta L'Oréal Paris Mascara Telescopic: allungante, volumizzante ed incurvante

Dopo aver fatto una prima passata, si può prelevare ancora del prodotto e eseguire per una seconda volta il movimento, fino a che non si sarà ottenuto l’effetto desiderato.

Mai dimenticarsi delle ciglia inferiori

Quando si applica il mascara però non bisogna unicamente concentrarsi sulle ciglia superiori, ma bisogna ricordarsi anche di quelle inferiori che hanno la funzione di dare allo sguardo un aspetto ancora più bello, aperto e perfino luminoso.

Se avete paura di macchiare la pelle sappiate che in commercio esistono degli applicatori con uno scovolino più piccolo.

Dall’effetto vintage e 60’s tra le prime a truccare le ciglia inferiori fu la modella Twiggy che rese questo make-up da bambola il suo segno distintivo. Ancora oggi molto apprezzato da celebrity come Lucy Boyton e Olivia Wilde.

Come evitare sbavature ed errori

Per chi è alle prime armi e non riesce ad applicare il mascara senza fare errori, il consiglio è quello di tenere sempre a portata di mano dei cottofioc, da inumidire con un po’ di acqua micellare per rimuovere le macchie di mascara una volta asciutto.

Attenzione però: questo piccolo beauty hack potrebbe rovinare il trucco sottostante, soprattutto se si sono applicati degli ombretti. Prima di eseguire quindi trucchi elaborati è fondamentale imparare a gestire bene lo scovolino in modo da non rovinare il look finale.

Infine, un consiglio: per uno sguardo più intenso, dopo aver applicato il mascara nero su tutte le ciglia e prima di aspettare che il prodotto sia completamente asciutto, passate due volte un mascara blu solo sulla punta delle ciglia (in caso di occhi scuri) o color borgogna (in caso di occhi chiari).