Addio sieri e mascara. Il segreto per uno sguardo da cerbiatta è un beauty tool che ha già conquistato tiktok

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Amazon Piegaciglia elettrico

Il beauty tool che ha conquistato TikTok quest’estate è un piegaciglia che regala uno sguardo spettacolare, con un effetto mascara incurvante che ti farà sentire una diva. Piccolo, maneggevole e semplice da usare? Questo strumento di bellezza è riuscito a stregare creators e utenti che l’hanno messo alla prova con video e commenti entusiastici. Inutile ribadirlo: il sogno di tutte è quello di avere uno sguardo da cerbiatto, con ciglia lunghissime e incurvate, in grado di incorniciare gli occhi alla perfezione.

Per ottenerlo però non sono necessari mascara o sieri, basta un beauty tool che puoi mettere in borsetta e portare sempre con te. Si tratta del piegaciglia elettrico mini e ricaricabile, che incurva le ciglia in meno di un minuto. Dopo l’accensione si riscalda in appena 15 secondi, aiutandoti a risparmiare tempo e consentendoti di pettinare velocemente le ciglia.

Solo 15 secondi tra il riscaldamento e l’utilizzo, per pettinare le ciglia velocemente e risparmiare tempo. Progettato per essere sicuro e super smart, è dotato di un cuscinetto curvo in silicone e antiaderente che permette di proteggere le ciglia da possibili danni, consentendoti di piegarle in modo sicuro e delicato. Dopo averlo acceso non dovrai fare altro che attendere che le piastre in silicone si sbianchino. La testina curva si adatta alla perfezione alla curva naturale delle ciglia e rende semplice l’utilizzo.

In più le dimensioni di questo tool beauty sono compatte e la batteria è ricaricabile, grazie al cavo di ricarica USB incluso. Puoi portarlo ovunque tu sia, tenendolo in borsa o mettendolo nel beautycase quando sei in viaggio. Il costo? Con l’offerta di Amazon meno di 10 euro!

Offerta Piegaciglia elettrico per uno sguardo spettacolare Piegaciglia che incurva le ciglia all'istante con effetto mascara

Come usare il piegaciglia elettrico

Iniziamo con lo sfatare un mito: il piegaciglia non rovina affatto le ciglia. Tanti infatti sono convinti che questo strumento possa indebolire o spezzare le ciglia, ma se viene usato nel modo corretto potrai sfruttare il suo potere tutti i giorni, ottenendo uno sguardo favoloso. Il consiglio essenziale è, ovviamente, quello di scegliere un piegaciglia che sia delicato e di alta qualità, investendo su questo prodotto per ottenere il miglior risultato.

Il piegaciglia Smiling Shark ha ottime recensioni ed è stato testato da tantissime persone che lo trovano favoloso! Per sfruttarlo al meglio prima di tutto assicurati di prenderti quotidianamente cura delle tue ciglia, usando sieri e oli per nutrirle in profondità. Ogni giorno struccati, usando un burro struccante e un detergente delicato. Le ciglia infatti dovranno essere perfettamente pulite e senza nessuna traccia di make up.

Offerta Piegaciglia elettrico per uno sguardo spettacolare Piegaciglia che incurva le ciglia all'istante con effetto mascara

A questo punto accendi il tuo tool beauty cliccando su On. Ti accorgerai che lo strato di silicone inizierà a cambiare colore, passando dal rosso al bianco. Ci vorranno appena 15 secondi, poi potrai finalmente usarlo! Quando il silicone sarà completamente bianco posizionati davanti allo specchio. Con una mano cerca di mantenere alta l’arcata sopraccigliare e con l’altra mano impugna il piegaciglia. Apri le due estremità, inserisci le ciglia lentamente, poi guarda verso il basso e chiudi il piegaciglia, incurvando le tue ciglia dal basso verso le punte.

Sconti, offerte imperdibili e must have beauty: trovi tutte le ispirazioni per lo shopping nel nostro canale Telegram dedicato alla bellezza.