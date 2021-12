Primer per le ciglia, il segreto per dare un boost al tuo sguardo

Hai mai sentito parlare del primer ciglia? Proprio come tantissimi elementi del make-up, come il viso e gli occhi, il primer funziona come base per potenziare i prodotti che verranno applicati successivamente e per questo motivo non deve mancare anche quando si parla di mascara.

A cosa serve

Tra prodotti incurvanti, volumizzanti e allunganti al mascara viene data sempre più importanza, ma è bene sapere che gran parte del lavoro viene fatto proprio dal primer ciglia. Questo prodotto, solitamente di colore bianco, è una vera e propria base che crea una struttura e una base su cui costruire la forma perfetta per le ciglia.

Le funzioni del primer sono davvero diverse e solitamente riguardano sempre la parte estetica, ma è bene sapere che esistono anche prodotti pensati per fare ‘del bene’ alle ciglia. Solitamente trasparenti, questi primer hanno una funzione curativa: grazie agli ingredienti e agli oli contenuti al loro interno permettono di rinformare le ciglia rendendole sempre più belle.

Da non dimenticare, poi, i primer ciglia con fibre: mascara bianchi che al loro interno hanno delle piccole fibre molto sottili che si appoggiano e si uniscono alle ciglia stesse dando loro maggiore volume e struttura, che verrà poi sottolineata dal prodotto colorato, nero o di qualsiasi altra tonalità, che verrà applicato in un secondo momento.

Come applicare il primer ciglia

L’applicazione del primer ciglia è più facile di quel che si pensi: la cosa importante è partire da una base ben pulita e struccata per poi procedere proprio come un mascara classico. Applicalo con molta attenzione cercando di non formare ciglia a ciuffetti, ma di tenerle ben separate e divise in modo da non creare una struttura eccessivamente “pasticciata”.

Attenzione, nel caso in cui si voglia utilizzare il piegaciglia è bene farlo prima del mascara colorato e prima del primer. Utilizzarlo in un secondo momento potrebbe spezzare le ciglia visto che il prodotto sarà ormai asciutto, rendendo la struttura delle ciglia più rigida e meno elastica.

Una volta che sarà asciutto, sarà possibile applicare il mascara colorato modellandolo come si è soliti fare.

I migliori primer per ciglia

Da Kiko a Dior passando per il primer ciglia firmato Essence: i marchi di riferimento sono davvero tanti e scoprire quali sono le migliori basi per il mascara è la soluzione per un acquisto studiato e mirato che comprende qualsiasi fascia di prezzo.

Essence, Volume booster

È uno dei primer ciglia più chiacchierati e virali in rete diventato un best seller tra i prodotti per ciglia super economici. Costa circa 3 euro e, nonostante il prezzo basso, fa un ottimo lavoro aumentando il volume a dismisura. Al suo interno olio di acai e burro di mango per nutrire a fondo i peli.

Kiko, Building Base Coat

Acquistalo su Amazon al prezzo di 7,99 euro

Basta una passata di questo primer firmato Kiko per aumentare il volume del 169% in più rispetto al solo mascara. Lo scovolino triangolare in fibra facilita il prelievo e l’applicazione sulle lunghezza. All’interno della sua formula cremosa sono presenti polveri volumizzanti, che donano corpo mantenendo la morbidezza.

L’Oréal Paris, Lash Paradise Primer Extatic

Acquistalo su Amazon al prezzo di 7,88 euro

Un primer bianco pensato per dare volume e maxi lunghezza grazie allo scovolino morbido e bombato. La sua formula con olio di jojoba e vitamine, rende le ciglia più forte e luminose senza creare grumi. Un prodotto che rispetta al meglio anche gli occhi più sensibili o chi indossa le lenti a contatto.

Maybelline Lash Sensational

Acquistalo su Lookfantastic.it a 6,95 euro

Una formula rinforzante che potenzia l’effetto del mascara che sfrutta le proprietà dell’olio di jojoba e pantenolo. Contribuisce a ridurre la rottura e la caduta delle ciglia stesse preparandole al mascara che verrà poi applicato successivamente.

Dior, Diorshow Maximizer 3d

Acquistalo sul sito di Sephora.it a 36,50 euro

Una vero it product che non può mancare nel beauty case delle make-up lover. Un prodotto che eleva la le performance del mascara migliorando anche l’aspetto delle ciglia, nutrendole a fondo. La sua formula agisce su tre aspetti diversi: volume, curvatura e lunghezza.

Benefit Cosmetics, They’re Real! Tinted Primer

Acquistalo sul sito di Sephora.it a 28,50 euro.

Un primer in gel a base di provitamina B5 leggermente colorato che può essere usato da solo o come base per il classico mascara. Questo prodotto, mentre rinforza le ciglia e prolunga la durata del mascara, le serata e le rende più lunghe.

Lancome, Cils Booster Xl

Acquistalo sul sito di Sephora.it a 36,90 euro

Un nuovo elegante pack per un prodotto imperdibile: ultra volumizzante, perfetto anche per gli occhi sensibili, è arricchito con Micro-Fibre XL per un un effetto Maxi-Estensione. Spessore, curvatura e incurvatura: dopo aver applicato il mascara colorato il tuo sguardo avrà un fascino incredibile.