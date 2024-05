Fonte: IPA Come enfatizzare lo sguardo con il mascara marrone come Blake Lively

Un make-up naturale, uno sguardo definito ma con un trucco capace di rendere più dolce e morbido l’insieme: per un risultato elegante e impalpabile c’è un prodotto segreto amato dalle celeb. In particolare, da Blake Lively, ma non mancano altri personaggi famosi che hanno fatto di questa tonalità il loro particolare alleato per un aspetto più intrigante e ammaliante.

Ma qual è il prodotto che non deve mai mancare nella make-up routine di molte vip? Il mascara marrone: che regala agli occhi una dolcezza e una profondità uniche, enfatizzando il colore, sottolineando lo sguardo, rendendo il trucco quasi invisibile ma estremamente chic. E, soprattutto, definendo e ringiovanendo ogni sguardo.

Perfetto per un make-up da giorno, che sottolinea gli occhi ma che lo fa con grande eleganza, adatto a ogni situazione e da inserire anche nella nostra beauty routine per giocare con i colori e trovare declinazioni di trucco sempre nuove.

Mascara marrone, il prodotto make-up di cui non potrai più fare a meno

Uno sguardo sofisticato, profondo, più giovane: il prodotto di cui non possiamo più fare a meno è il mascara marrone. Bastano, infatti, davvero pochissimi tocchi per sottolineare la bellezza e l’unicità di ciascuna di noi. Per valorizzarci bastano un po’ di gloss sulle labbra, una spolverata di blush sulle guance e gli occhi sottolineati da qualche passata di mascara.

Per un make-up che c’è ma non si vede, ma anche per sottolineare lo sguardo definendolo con un colore morbido, capace di renderlo più profondo, il prodotto da avere è proprio il mascara marrone, ormai un must have per molte celeb.

In commercio si trovano diversi prodotti, versatili e adatti a ogni tipologia di esigenza, basterà scegliere quello perfetto per noi e per le nostre esigenze, per poi sperimentare con un trucco diverso dal solito e da ciò a cui siamo maggiormente abituati.

Non solo come mascara ma anche provando altre nuance di ombretti, per realizzare la combo perfetta per sottolineare i nostri punti forti e declinare il nostro make-up in base agli impegni e alle esigenze. E se il mascara è uno di quei prodotti beauty di cui non potremmo proprio fare a meno, allora sperimentare con una delle tante declinazioni di marrone può essere una pratica divertente e potrebbe diventare la nuova ossessione.

I mascara marroni da comprare ora

Max Factor, ad esempio, propone il mascara Masterpiece Glamour Extension 3 in 1 che promette di allungare, volumizzare e intensificare le ciglia per uno sguardo che non passa inosservato. È anche facile da applicare, infatti lo scovolino a setole corte aiuta a raggiungere tutte le ciglia rendendole più compatte ed evidenziandole. È un prodotto adatto a occhi sensibili e a chi utilizza le lenti a contatto.

Offerta Masterpiece Glamour Extension 3 in 1 Mascara marrone adatto a occhi sensibili: volumizzante, allungante e intensificante

Clinique, invece, propone High Impact High-Fi Full Volume un mascara a lunga durata che regala il massimo volume, per un effetto davvero wow e che lascia il segno senza dover usare ciglia finte.

Offerta High Impact High-Fi Full Volume Mascara di Clinique per un effetto wow assicurato

A lunga tenuta e a prova di sbavature il mascara Technic Mega Lash: ha una formulazione anti-grumi e setole pensate per agire su lunghezza e volume, inoltre questo mascara non è testato sugli animali ed è vegano.

Technic Mega Lash Lunghezza e volume senza grumi

Snapscara, invece, è un prodotto pensato da Maybelline New York: dotato di una formula molto pigmentata colora le ciglia di un marrone intenso e naturale, lo scovolino – poi – garantisce un’applicazione facile e veloce: per un trucco rapido ma perfetto e naturale.

Snapscara Per un colore intenso e naturale

Volume intenso e lunghezza spettacolare sono due delle caratteristiche di Lash Paradise, il mascara pensato da L’Oréal Paris adatto per occhi sensibili che regala allo sguardo un effetto allungante del 98% e il 93% di ciglia intense e volumizzate. Il risultato? Uno sguardo profondo e che lascia il segno.

Lash Paradise Con questo mascara avrai uno sguardo intenso, volume e lunghezza

In commercio ne esistono di diversi tipi, con nuance diverse e applicatori adatti a ogni esigenza. Più prodotto si stende sulle ciglia più sarà evidente il suo effetto, mentre basterà una passata per un trucco impalpabile e naturale: quel vedo non vedo che è la scelta più azzeccata durante la bella stagione, oppure per un make-up adatto al giorno e dall’effetto super clean.

Passione mascara marrone: proprio come le celeb

Blake Lively è una regina di stile: lo ha dimostrato in più di un’occasione regalandoci momenti fashion indimenticabili. Dai suoi outfit al Met Gala alle uscite pubbliche, l’attrice non solo non sbaglia mai un colpo, ma ci offre anche interessanti spunti da copiare: anche nel make – up. Lei, infatti, usa spessissimo il mascara marrone che le regala uno sguardo naturale, sofisticato, dolce.

E non è l’unica, a quanto pare, anche Hailey Bieber ha sfoggiato questa tonalità di mascara che regala uno sguardo super naturale ma definito, e cole lei lo hanno utilizzato star del calibro di Nicole Kidman e Beyoncé.

Un colore che sta bene a tutte (anche over 50)

Questo ci fa capire che questo colore sta bene a tutte, la cosa più importante da fare è scegliere la tipologia di marrone più adatta al proprio viso. Per un make-up che colpisce nel segno e soprattutto per coloro che vogliono sperimentare con look più naturali ma comunque d’effetto.

A differenza del mascara nero, infatti, questo addolcisce di più lo sguardo e risulta meno impattante regalando uno occhio sì evidenziato (magari anche applicano matita e ombretti giusti), ma estremamente dolce ed elegante.

Perfetto anche per ringiovanire lo sguardo, infatti è una nuance consigliata alle over cinquanta perché regala un viso più luminoso e non enfatizza i segni del tempo. Questo perché riesce a valorizzare e a rendere più profondo lo sguardo, ma regalandogli una luce e un effetto più delicato.

Amatissimo anche su TikTok, il mascara marrone sembra proprio essere una tendenza make – up che vale la pena seguire per provare qualcosa di diverso offrendo una nuova intensità ai nostri occhi. Basterà scegliere la delinazione migliore per sottolineare e valorizzare i nostri colori, da quelli più scuri alle nuance più chiare e che regalano un effetto wow e inedito.

Se vuoi rimanere aggiornato su tutte le novità beauty, se desideri conoscere tendenze, offerte e quali prodotti possono fare al caso tuo, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza e resta sempre aggiornata.