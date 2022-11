Alberi di Natale vip 2022: chi gioca d’anticipo e chi esagera (come sempre)

Manca poco più di un mese a Natale 2022 e come sempre, tra le celeb (e non solo) è una gara a chi comincia prima ad allestire l’albero e a farlo in modo più scenografico e spettacolare. Scontato dire che tra le star americane è quasi una competizione a farlo prima e più bello.

Tra le prime della lista le immancabili Kardashian, che anche quest’anno hanno postato sui social il risultato del loro spettacolare allestimento natalizio. Khloe Kardashian e mamma Kris Jenner si sono fotografare sorridenti e felici, insieme alle figlie di Khloe con tanto di maglietta coordinata “We are family 2022”.

Fonte: IPA

un’altra star americana molto amata, Millie Bobby Brown di Stranger Things, ha allestito il suo mega “Christmas Tree” insieme al fidanzato Jake Bongiovi (figlio di John) e all’immancabile cagnolino. (Come da video in alto)

Dalle influencer a stelle e strisce a quelle nostrane: la prima da noi a prepararsi con lauto anticipo al Natale è, ça va sans dire, Chiara Ferragni che a metà novembre ha già montato il suo albero spettacolare che si illumina al solo battito delle mani.

Anche Simona Ventura ha cominciato presto, anche se il suo albero è sempre minimal e sui toni freddi del bianco e del blu, che lei ama particolarmente.