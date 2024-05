Millie Bobby Brown sposa, il matrimonio segreto con Jake Bongiovi

Fonte: IPA Millie Bobby Brown, 10 look che hanno fatto la storia (e l’outfit da oltre 4000 euro)

Millie Bobby Brown si è sposata in gran segreto. Proprio così, la giovanissima star, conosciutissima per la serie tv firmata Netflix Strager Things, è convolata a nozze con il figlio di Jon Bon Jovi, Jake Bongiovi. Lo avevano annunciato ad aprile del 2023 con alcuni scatti condivisi con i fan su Instagram. Belli, giovanissimi e pronti a giurarsi amore eterno dopo tre anni di relazione. Lei 20 anni, lui 22: la cerimonia sarebbe stata celebrata nel weekend del 18 e del 19 maggio. Usiamo il condizionale, perché la coppia ha tenuto il matrimonio avvolto in un totale riserbo, evitando di condividere sui social foto o video dell’evento.

Millie Bobby Brown, il matrimonio segreto con Jake Bongiovi

A confermare le avvenute nozze i tabloid americani, che si dicono certi del lieto evento. Presenti all’evento anche i genitori di Bongiovi, Jon Bon Jovi e Dorothea Bongiovi, e i genitori della Brown: “È stata una cerimonia molto tranquilla e romantica con i loro familiari più stretti mentre pronunciavano i loro voti”. Ma attenzione: ad attenderci ci sarebbe in programma anche un ricevimento più grande e allargato entro la fine dell’anno.

Lei è una giovanissima attrice, consacratasi soprattutto grazie al suo ruolo di Eleven nella serie tv Netflix Stranger Things, ma anche come protagonista assoluta della serie Enola Holmes. Lui è invece il terzo figlio di Jon Bon Jovi, uno dei cantanti più iconici nonché sex symbol che ha segnato un’intera generazione. La coppia ha iniziato a far parlare la cronaca rosa della propria redazione nel 2021, quando hanno condiviso una propria foto sui social.

Sono stati “amici per un po’” prima di iniziare a frequentarsi, aveva detto l’attrice in un’intervista. Poco dopo quel selfie sui social Brown e Bongiovi uscirono poi mano nella mano a New York City. Hanno anche fatto diverse apparizioni di coppia sui red carpet più seguiti del mondo dello spettacolo (i BAFTA Film Awards del 2022 e la premiere della quarta stagione della serie Netflix di Brown, per citarne un paio).

La storia d’amore tra Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi

Nel 2023 la stessa Millie aveva definito il fidanzato “partner per la vita” e, appena quattro mesi dopo, Bongiovi le ha fatto la proposta tanto attesa. L’annuncio del fidanzamento è stato condiviso dalla coppia su Instagram l’11 aprile con una foto in bianco e nero di lei e la modella abbracciati. La cantante ha sottotitolato l’annuncio con una frase tratta dalla canzone Lover di Taylor Swift: “Ti amo da tre estati ormai, tesoro, le voglio tutte .”

“Non so se l’età conta”, ha detto il frontman dei Bon Jovi della giovane coppia. “Se trovi il partner giusto e cresci insieme… il mio consiglio è davvero che crescere insieme sia saggio. Penso che tutti i miei figli abbiano trovato persone con cui pensano di poter crescere insieme e ci piacciono tutti”. Ha poi confermato quello che già sappiamo sull’attrice: “Millie è meravigliosa“, ha detto l’icona del rock, aggiungendo che suo figlio è “molto, molto felice”.

Dopo il fidanzamento, Brown ha condiviso diversi aggiornamenti sulla pianificazione del matrimonio. Nell’agosto 2023, ha detto a Women’s Wear Daily (WWD) che trovava il processo “così divertente”, aggiungendo: “È un momento così emozionante della mia vita”. E se la decisione di tenere segrete le nozze stupisce, sappiate che è stata lei stessa, mesi fa, a condividere l’intenzione di tenere privati i dettagli della cerimonia: “Penso che probabilmente chiuderò le tende, solo perché ci sono così tanti momenti nella vita che si ottengono solo una volta. E avere le opinioni e gli occhi di tutti che guardano questo mi sembra semplicemente innaturale.”

Matthew Modine, costar di Stranger Things, in cui ha interpretato il controverso ruolo del Dottor Brenner, aveva fornito un dettaglio succoso, confessando, a marzo 2024, che avrebbe officiato la cerimonia di matrimonio della coppia.