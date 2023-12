Chi è Louis Partridge, il presunto nuovo fidanzato di Olivia Rodrigo

Fonte: Getty Images Olivia Rodrigo e Louis Partridge

Pare proprio che le voci sulla vita sentimentale di Olivia Rodrigo non vogliano fermarsi. Dopo la fine della storia turbolenta con il Dj Zack Bia, la cantante è tornata sotto i riflettori a ottobre per un presunto nuovo flirt con un attore in rapida ascesa: notizia, però, mai confermata dalla cantante. Ora, una sua recente apparizione al Saturday Night Live ha dato ai fan nuove prove su cui indagare. Scopriamo chi è Louis Partridge, il nuovo presunto fidanzato di Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo e Louis Partridge, è amore?

Era ottobre 2023 quando sul web si sono scatenati i primi rumors su una possibile nuova relazione tra Olivia Rodrigo e Louis Partridge. La cantante di The grudge, infatti, era stata avvistata a Londra insieme all’attore sembrando molto in sintonia. Secondo una fonte, i due si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune e avrebbero iniziato a scambiarsi messaggi tutti i giorni. Poi, Olivia ha deciso di raggiungere Londra insieme a un suo vecchio amico per trascorrere del tempo con Louis e i suoi amici. Questa notizia, ovviamente, ha acceso l’entusiasmo e la curiosità dei fan. Né Olivia né Louis, però hanno confermato la loro storia, spegnendo per un po’ i riflettori sulla notizia.

Gli occhi più attenti, però, hanno notato che i due in questi mesi hanno sempre continuato a vedersi. Louis Partridge è stato visto molto spesso fare il tifo per la Rodrigo durante le sue apparizioni: All’inizio di dicembre 2023, i fan hanno catturato Partridge in piedi accanto agli amici intimi durante la serata di iHeartRadio Z100 e pochi giorni dopo, l’attore ha partecipato a un afterparty per il Saturday Night Live proprio dopo l’apparizione della Rodrigo nello show. Notizia poi confermata dal magazine Just Jared, che ha rivelato che i due sono stati visti lasciare la festa insieme nella stessa macchina.

Fonte: IPA

Tutto fa pensare che Olivia abbia ritrovato la serenità in Louis dopo la fine dell’amore con l’ex Zack Bia, produttore e DJ che avrebbe ispirato la canzone Vampire della cantante. Un amore tormentato, che ha fatto stare molto male Olivia. In un’intervista, parlando delle sue relazioni, aveva dichiarato: “Avevo un tale desiderio di vivere e sperimentare cose e commettere errori e crescere dopo che Sour è uscito, ho sentito questa pressione per essere questa ragazza che pensavo che tutti si aspettassero che fossi. E penso che a causa di quella pressione, forse ho fatto cose che forse non avrei dovuto: uscire con persone che non avrei dovuto.“

Chi è Louis Partridge, il presunto amore di Olivia Rodrigo

Louis Partridge non è un nome nuovo per gli amanti del cinema e delle serie tv. Classe 2003, l’attore britannico è conosciuto soprattutto per la sua interpretazione di Lord Tewkesbury in Enola Holmes insieme a Millie Bobby Brown. La sua carriera è iniziata nel 2014 con un piccolo ruolo nella serie TV Boomers e una parte nel film Pan – Viaggio sull’isola che non c’è. Arriva sul grande schermo nel 2017 grazie alla sua partecipazione in Amazon Adventure e Paddington 2, e nel 2019 in I Medici, dove ha interpretato la parte di Piero de’ Medici.

Con una carriera in rapida ascesa a soli 20 anni, dopo qualche flirt e una forte smentita nei confronti di una voce che lo dava fidanzato con la collega Millie Bobby Brown, invece sposata con il figlio di Jon Bon Jovi, Louis Partridge potrebbe aver trovato l’amore in Olivia. Non ci resta che aspettare una conferma dai diretti interessati.