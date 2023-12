Olivia Rodrigo commenta Goldwing, la canzone che Billie Eilish ha scritto per lei

Fonte: Getty Images Billie Eilish e Olivia Rodrigo

È sempre bello quando tra popstar, oltre che un bel rapporto come colleghe, c’è anche una solida amicizia. In un mondo dove arrivare all’apice è molto complicato e la competizione è alle stelle, non sempre si riesce a mantenere un sano rapporto di amicizia e sostegno reciproco. Non è però il caso di Billie Eilish e Olivia Rodrigo, che continuano a fare fronte comune nel mondo dello showbusiness. Olivia, dopo che la cantante di Bad guy ha confessato di aver scritto una canzone ispirandosi ha lei, ha voluto commentare la faccenda in modo molto dolce.

Olivia Rodrigo commenta la dedica di Billie Eilish

Qualche settimana fa Billie Eilish ha rilasciato un’intervista al The Los Angeles Times raccontando di aver preso ispirazione dalla carriera della collega e amica Olivia Rodrigo per scrivere Goldwing, canzone del 2021 contenuta nell’album Happier than Ever. Un testo che racconta la pressione e lo sfruttamento nell’industria musicale che spesso i giovani artisti sono costretti a sopportare per arrivare al successo sperato.Un pensiero premuroso e gentile, che ha ovviamente scatenato la gioia della Rodrigo.

Fonte: Getty Images

La cantante ha infatti deciso di commentare la questione in un’intervista, definendo il pensiero della Eilish molto dolce: “Billie è una ragazza così gentile e meravigliosa, e mi sento molto fortunata che non si tratti di competizione, ma che ci stiamo solo prendendo cura l’una dell’altra. Adoro quella canzone. Penso che per qualsiasi giovane nel settore dell’intrattenimento, quel tema sia un po’ un pensiero.” Un sostegno, quello tra Eilish e Rodrigo, che non sempre si vede nel mondo delle celebrità, ma che, fortunatamente, tante star provano e mostrano al mondo, cercando di portare il buon esempio. Da Taylor Swift insieme a Blake Lively e Beyoncé, fino a Selena Gomez, la verità è che si può essere amiche anche se si lavora nello stesso ambito, senza competizione o invidie.

Olivia Rodrigo e Billie Eilish: la fama quando si è giovani

Le due cantanti, oltre ad essere amiche e colleghe, sono anche legate per via di un percorso di carriera comune. Entrambe, infatti, hanno iniziato la vita sotto i riflettori da molto giovani: le due sono diventate virali all’uscita dei loro primi singoli – Eilish con Ocean Eyes a 15 anni e Rodrigo con Drivers License a 18 anni – e hanno vinto i Grammy dopo l’uscita dei loro album di debutto, portando a casa il premio per il miglior nuovo artista rispettivamente nel 2020 e nel 2022. Proprio per questa rapidissima ascesa, hanno dovuto imparare a difendersi dall’industria e dall’opinione pubblica, sempre pronta a dire la propria. Ne è un esempio la recente intervista di Billie Eilish che, parlando della sua attrazione sia verso gli uomini che verso le donne, ha fatto grande scalpore tanto da dividere le opinioni e perdere, purtroppo, 100mila follower.

Un coming out che la cantante non riteneva necessario perché pensava che la cosa fosse ovvia, e che, dopo il red carpet dell’evento di Variety, ha commentato con sarcasmo: “Grazie a Variety per il mio premio e per avermi anche fatto outing su un tappeto rosso alle 11 del mattino, invece di parlare di qualsiasi altra cosa che conti, mi piacciono i ragazzi e le ragazze, lasciatemi in pace per favore, letteralmente, chi se ne frega del flusso ‘per cosa sono stato creato’”.