Billie Eilish parla del suo coming out: “Pensavo fosse ovvio”

Billie Eilish ha commentato le reazioni dei suoi fan dopo il suo coming out involontario in un'intervista

Fonte: Getty Images Billie Eilish

La vita privata delle star è sempre la questione più succulenta e commentata: che siano nuove relazioni, figli in arrivo o ritocchini, è impossibile che media e opinione pubblica si astengano dal dire la loro. È successo anche a Billie Eilish, che dopo la notizia del suo coming out, ha dovuto fare i conti con la curiosità e lo stupore dei suoi fan. Nonostante la cantante desse per scontata la cosa, infatti, la sua dichiarazione riguardo al suo amore verso le donne durante un’intervista non è passata inosservata. Proprio per questo motivo, la voce di Bad Guy ha deciso di tornare sull’argomento sottolineando quanto sia molto più importante esistere rispetto a dover categorizzare il proprio orientamento sessuale.

Billie Eilish: “Ho fatto coming out involontariamente”

Dopo l’intervista rilasciata a Variety, in cui ha confidato di essere attratta anche dalle donne, Billie Eilish è tornata a parlare del suo orientamento sessuale commentando la reazione dei suoi fan davanti alla notizia: una questione che, per lei, era decisamente scontata. Sul red carpet di Hitmakers, l’evento dello stesso tabloid per celebrare le migliori canzoni dell’anno, la ragazza ha scherzato sulla questione dicendo di aver fatto coming out involontariamente. “Non volevo farlo” ha raccontato “ma ho pensato ‘Non era ovvio?’. Non avevo capito che le persone non lo sapessero. Quando ho letto l’articolo ho pensato: ‘Mi sa proprio che oggi ho fatto coming out‘”.

Fonte: Getty Images

Una notizia che nel 2023 non dovrebbe destare più scalpore, ma che pare aver lasciato senza parole i fan nonostante la cantante viva la cosa molto serenamente. “Io la vivo con tranquillità da sempre, anche prima di parlarne. Non ho mai avuto problemi, sono sincera. In quella intervista ne ho parlato in maniera molto spontanea e naturale, dando per scontato che chi mi segue sapesse già tutto. Mi chiedo, perché non possiamo semplicemente esistere?” Una reazione giusta, ma anche una frecciatina velata a tutte quelle persone che, dopo l’intervista, hanno iniziato a non seguirla più. La cantante, infatti, dopo le sue dichiarazioni ha perso 100mila follower.

Billie Eilish, cosa aveva raccontato nell’intervista

“Non ho mai avuto la sensazione di essere compresa dalle ragazze. Le adoro, le adoro come persone, sono attratta da loro come persone, per davvero. Sono attratta fisicamente da loro, ma anche intimidita, dalla loro bellezza e dalla loro presenza.” Una frase assolutamente normale, che Billie Eilish ha rilasciato nella sua intervista a Variety senza immaginare che avrebbe avuto una tale risonanza mediatica. Una speranza vana, considerando che Billie, proprio come Miley Cyrus, Taylor Swift e tantissime altre star divenute famose fin da ragazzine, vede da sempre la gran parte delle sue scelte artistiche e non sotto la lente di ingrandimento di fan e media.

La cantante, dopo l’apparizione sul red carpet, ha quindi ringraziato ironicamente Variety: “Grazie a Variety per il mio premio e per avermi anche fatto outing su un tappeto rosso alle 11 del mattino, invece di parlare di qualsiasi altra cosa che conti, mi piacciono i ragazzi e le ragazze, lasciatemi in pace per favore, letteralmente, chi se ne frega del flusso ‘per cosa sono stato creato’”. Uno sfogo che evidenzia quanto la cantante fosse sconvolta dall’importanza che viene data all’orientamento sessuale altrui e che ci pone ancora una volta davanti a una serie di questioni: per quale motivo ci interessa così tanto categorizzare l’amore? Perché siamo così ossessionati da ciò che provano gli altri, soprattutto se differisce dalla nostra visione?