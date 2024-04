Billie Eilish, arriva il suo terzo album Hit me hard and soft

Billie Eilish ha annunciato l'uscita del suo terzo album in studio, un progetto coraggioso intitolato "Hit me hard and soft"

Fonte: IPA Billie Eilish

Grande e attesissimo ritorno quello di Billie Eilish, che dopo tempo ha finalmente annunciato l’uscita del suo prossimo album, Hit me hard and soft. Un nuovo progetto di una delle cantanti più amate del momento, reduce da grandi premi e soddisfazioni.

“Hit me hard and soft”, il nuovo album di Billie Eilish

Si chiama Hit me hard and soft e, già dal titolo, ha tutte le carte in regola per essere un progetto completamente in linea con l’essenza di Billie Eilish. L’album è il suo terzo registrato in studio, e sarà disponibile a livello internazionale a partire dal 17 maggio 2024. Stando a quanto anticipato, il nuovo disco di Billie Eilish è uno dei più coraggiosi prodotti finora, perché raccoglie brani che raccontano storie e stili diversi, ma che allo stesso tempo suonano molto coesi tra di loro.

Annunciando l’uscita del suo nuovo album sui social, la cantante ha commentato: “Sono così eccitata di aver annunciato il disco. Non ci saranno singoli prima. Voglio farvelo sentire tutto in una volta. Io e Finneas non potremmo essere più orgogliosi di questo album e non vediamo l’ora che tutti voi lo ascoltiate. Vi amiamo”.

Un lavoro che ascolteremo tutto d’un fiato, senza anticipazioni e che, come spesso accade parlando di Billie Eilish, nasce e cresce in famiglia. Hit me hard and soft è infatti stato scritto dalla cantante insieme al fratello Finneas, da sempre suo collaboratore, che ha anche prodotto il disco. Un connubio davvero vincente: basti pensare alle grandi hit già uscite e alla loro indimenticabile performance piano e voce durante la notte degli Oscar 2024.

Billie Eilish e la polemica ambientalista sul vinile

Altra novità degna di nota di Hit me hard and soft è la volontà di Billie Eilish di pubblicare prodotti fisici in varianti limitate, con la stessa tracklist e in materiali 100% riciclabili. Una mossa che fa bene all’ambiente e che, oltre a legarsi alla continua battaglia della cantante contro il cambiamento climatico, accende un campanello su una polemica nata da una sua intervista proprio riguardante lo spreco legato a varie versioni di prodotti musicali su supporto fisico.

In un’intervista a Billboard, la cantante aveva commentato: “Viviamo in un’epoca in cui, per qualche ragione, per alcuni artisti è molto importante far uscire un miliardo di diverse edizioni in vinile, in un miliardo di confezioni diverse. Il tutto per far salire le vendite e farli guadagnare di più. È uno spreco enorme, ed è irritante sapere che siamo ancora al punto in cui fare numeri, e fare soldi, conta così tanto. Fateci caso: a farlo sono proprio i vostri artisti preferiti.”

Secondo alcuni, questo tipo di commento poteva essere una velata frecciatina a Taylor Swift, che nella sua carriera ha pubblicato diverse varianti dei suoi album. Un’accusa che Billie ha voluto subito smentire sui suoi social con una storia in cui ha detto: “Sarebbe fantastico se le persone smettessero di mettermi parole in bocca e leggessero davvero quello che ho detto in quell’articolo”.

Poi, ha aggiunto: “Quando si tratta di varianti, tanti artisti ne pubblicano. Inclusa io. Lo dico chiaramente nell’articolo. C’è la crisi climatica e ciascuno di noi dovrebbe fare la propria parte per affrontare il problema”.