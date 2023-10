Fonte: IPA Billie Eilish

Non è mai stata una ragazza propensa a far vedere troppo del suo corpo Billie Eilish. La cantante ha sempre faticato molto a mostrarsi a causa delle critiche sul web ma ora, forse anche grazie allo sguardo attento di qualche fan che durante i suoi concerti ha visto qualcosa sbucare da sotto la maglietta, la popstar americana ha postato una foto in cui mostra un grande tatuaggio che le corre su tutta la schiena.

Billie Eilish, il tatuaggio dal significato misterioso

Un enorme tatuaggio che le occupa tutta la schiena, che corre dalla nuca per tutta la colonna vertebrale. Billie Eilish stupisce i suoi fan postando una foto in cui lo mostra in tutta la sua interezza, discostandosi per un momento dalla sua solita riservatezza nel mostrare il proprio corpo. Un disegno, quello sulla pelle della cantante americana, che non era passato inosservato ai fan più attenti. Alcuni di loro, infatti, durante un suo concerto si erano accorti che sulla sua schiena c’era qualcosa. La cantante aveva poi stuzzicato la loro curiosità postando una foto in cui lo faceva intravedere, senza mai, però, spiegarne il significato.

Ora, i più curiosi hanno finalmente ottenuto delle risposte. Billie Eilish sfoggia il suo tatuaggio per intero in un carosello postato su Instagram, in cui è possibile vederla sdraiata durante la seduta con il tatuatore insieme alle bozze di quello che poi è diventato il disegno impresso sulla sua pelle. Nessun commento, nessuna spiegazione su quello che questo tatuaggio appena fatto dovrebbe rappresentare. Quello che sappiamo, è che il disegno è stato ideato e poi tatuato da Matias Milan, famoso artista della pelle specializzato nei grandi formati.

Il tatuaggio di Billie Eilish scatena i fan

Un tatuaggio, quello di Billie Eilish, che proprio per via del suo significato misterioso ha inevitabilmente scatenato la curiosità e i commenti dei fan. “Non capisco cosa dovrei vederci” dice un follower sotto il post di Instagram. “Pensavo fosse il portale di Stranger Things”, risponde un altro. “Sembra che una bambina abbia giocato con l’inchiostro” e ancora: “Come quando controlli se funziona la penna sul retro del block notes”. Ma oltre ai commenti ironici, ci sono tanti altri utenti che hanno molto apprezzato la vena artistica della cantante e del suo tatuatore. Questo tatuaggio si aggiunge agli altri che costellano il corpo della cantante di Bad Guy: un drago sul fianco , il suo cognome scritto sul petto e delle fate sul polso sinistro che per lei hanno un valore molto particolare.

In una sua intervista del 2021 la cantante ha raccontato: “Sono fate tratte da un libro che ho letto da piccola, un piccolo libro di fiabe chiamato Fairyopolis. Sono come i miei angeli custodi.”

Billie Eilish, il rapporto faticoso col proprio corpo

Che Billie Eilish non sia mai stata una cantante a cui piace mostrare il proprio corpo non è un mistero. La popstar ha infatti sempre sottolineato quanto sia difficile per lei convivere con le critiche e con il bodyshaming di chi la accusa di apparire troppo mascolina. “Quando indosso capi d’abbigliamento abbondanti, nessuno è attratto da me, non mi sento amabile, desiderabile e bella. Allora la gente mi critica perché dice che non sono abbastanza femminile. Poi indosso qualcosa di più appariscente e allora iniziano a dirmi che sono grassa, una di facili costumi, uguale alle celebrità che svendono i loro corpi pur di avere successo. È un mondo folle per le donne, soprattutto per quelle che sono sotto lo sguardo di tutti.” Forse, con la decisione di condividere il suo nuovo tatuaggio, la cantante ha deciso di mettere da parte le insicurezze e di mostrarsi per quella che è, lanciando un messaggio importantissimo per tutte quelle persone che faticando ad accettarsi.