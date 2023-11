Fonte: Getty Images Billie Eilish e Olivia Rodrigo

In mondo complicato e competitivo come quello della musica è sempre bello quando gli artisti fanno fronte comune e si proteggono a vicenda. È il caso di Billie Eilish e Olivia Rodrigo che, entrambe giovanissime, hanno messo piede nel mondo dello spettacolo fin da piccole. Proprio per questo le due sono molto vicine e Billie Eilish prova per l’amica un enorme senso di protezione che ha dimostrato dedicandole la sua canzone Goldwing.

“Goldwing”: significato della canzone di Billie Eilish per Oliva Rodrigo

Goldwing, la canzone di Billie Eilish del 2021 contenuta nell’album Happier than Ever, ha un testo denso, dal grande significato. Il brano racconta la pressione e lo sfruttamento nell’industria musicale che spesso i giovani artisti sono costretti a sopportare per arrivare al successo sperato. Un’industria “affamata” che “sta diventando oscura”, da cui Billie Eilish vuole mettere in guardia gli artisti, definiti come un “angelo dalle ali d’oro” che non rivelare la propria vera identità a nessuno a causa della sacra natura del loro essere perché, in caso contrario, potrebbe essere dilaniato.

Il ritornello esorta l’angelo a tenere la testa bassa e a evitare tutte le possibili manipolazioni dell’industria musicale, avvertendo che verrà usato e trattato come una merce. Una canzone molto critica, che mette in luce le difficoltà che gli artisti possono riscontrare all’interno di un mondo, quello della musica, che nonostante porti al successo rischia di snaturare e mettere in crisi i cantanti. In una recente intervista per The Los Angeles Times, Billie Eilish è tornata a parlare della sua canzone del 2021 e ha rivelato che, nel scriverla, stava pensando alla cantante e amica Olivia Rodrigo.

“C’è una canzone chiamata ‘Goldwing’ dal mio ultimo album che parla di lei. Non l’ho mai detto a nessuno. Non si tratta solo di lei. Stavo proprio pensando a lei mentre la scrivevo. Stava crescendo, ed era più giovane di me, e nessuno era mai stato più giovane di me.” La cantante di Bad Guy ha spiegato che si sentiva molto vicina alla Rodrigo che è diventata famosa apparentemente da un giorno all’altro, ancora adolescente, proprio come lei e come tante artiste diventate celebri come Miley Cyrus e Taylor Swift.

Fonte: Getty Images

“Penso che le esperienze di ognuno siano individuali… Nessuno ha avuto la vita di qualcun altro, sai? Ma provo un senso di protezione nei confronti di Olivia. Stava diventando grande, ed era proprio come una bambina delicata. Mi sentivo così nervosa. Ero preoccupata per lei. È nata in quel mondo della recitazione e le persone sono così strane. Non lo so, semplicemente mi sentivo molto protettiva nei suoi confronti”. “Mi sento così per tutti”, ha poi aggiunto,”mi rivedo in tutte queste ragazze.”

“Goldwing”: testo della canzone di Billie Eilish

He hath come to the bosom of his beloved

Smiling on him, she beareth him to highest heaven

With yearning heart

On thee we gaze

Oh, gold winged messenger of mighty gods

Gold-winged angel

Go home, don’t tell

Anyone what you are

You’re sacred and they’re starved

And their art is getting dark

And there you are to tear apart

Tear apart, tear apart

Tear apart

You better keep your head down-down

Da-da-down-down, da-da-down-down

Better keep your head down-down

Da-da-down-down, da-da-down-down

They’re gonna tell you what you wanna hear

Then they’re gonna disappear

Gonna claim you like a souvenir

Just to sell you in a year

You better keep your head down-down

Da-da-down-down, da-da-down-down

Keep your head down-down

Da-da-down-down, da-da-down-down

Better keep your head down-down

Da-da-down-down, da-da-down-down

Keep your head down-down

Da-da-down-down, da-da-down-down

That’s good