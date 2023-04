Millie Bobby Brown si sposa: le foto con l’anello e il fidanzato Jake Bongiovi

Fonte: IPA Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si sposano

Belli, giovanissimi e ora pronti a giurarsi amore eterno dopo tre anni di un amore appassionato. Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sono pronti a celebrare il matrimonio, come dimostrano i romantici scatti condivisi sui rispettivi profili Instagram. In uno di questi, in particolare, la giovane attrice di Stranger Things sfoggia l’anello di fidanzamento all’anulare della mano sinistra, mentre viene affettuosamente abbracciata dal fidanzato, sorridenti e in riva al mare. Gli scatti di un amore giovane ora destinato a vivere per sempre.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi: l’annuncio del matrimonio

Lei è una giovanissima attrice, una delle più celebri degli ultimi anni, consacratasi soprattutto grazie al suo ruolo di Eleven nella serie tv Netflix Stranger Things. Lui, altrettanto giovane e anch’egli appassionato del mondo del cinema e della recitazione, è il terzo figlio di Jon Bon Jovi, uno dei cantanti più iconici nonché sex symbol che ha segnato un’intera generazione. Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sono pronti a consolidare il loro giovane amore con il passo più importante per ogni coppia: il matrimonio.

Ad annunciarlo sono gli stessi giovani attori sui rispettivi profili Instagram, dove hanno condiviso alcuni scatti simbolo del loro amore, ora destinato a durare per l’eternità. Sul profilo della Bobby Brown campeggia un post in bianco e nero che ritrae i due fidanzati sorridenti e stretti in un abbraccio in riva al mare. E risalta subito all’occhio l’anello di fidanzamento, sfoggiato dall’attrice all’anulare della mano sinistra. E, a corredo, una didascalia ripresa dalla canzone Lover di Taylor Swift e che la dice lunga sul loro futuro desiderio di coppia: “I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all”, ovvero “Ti amo da tre estati adesso, tesoro, le voglio tutte”.

Una didascalia che offre anche un prezioso riferimento temporale sulla durata del loro amore, che sarebbe sbocciato tre anni fa. Jake Bongiovi, invece, ha condiviso un doppio scatto in compagnia della fidanzata con l’emblematica scritta “Forever“. Quel “per sempre” che, a breve, rimarrà impresso nel loro cuore.

Millie e Jake, un amore giovane e appassionato

In attesa di conoscere ulteriori dettagli sul loro imminente matrimonio, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sorprendono soprattutto per la loro giovanissima età. Lei è del 2004 e ha compiuto 19 anni a febbraio, lui è del 2002 e a maggio raggiungerà il traguardo dei 21 anni. Messisi alle spalle la fase adolescenziale, i due attori sembrano intenzionati a bruciare ogni tappa e a sposarsi da giovanissimi. I precedenti anni d’amore, forse, hanno aumentato la loro consapevolezza di voler passare il resto della propria vita insieme, l’uno al fianco dell’altra.

Ma, oltre a questo romantico progetto d’amore per il futuro, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi continuano ad essere amatissimi dal pubblico. Lui si è tolto di dosso l’etichetta di “figlio di”, smarcandosi dall’ingombrante nome del padre per costruirsi una propria carriera. Lei, invece, è ancora reduce dal grande successo avuto in Stranger Things grazie alla sua Eleven (Undici nella versione italiana della serie), che continua ancora a regalarle soddisfazioni. Una giovane coppia carica di amore e che è pronta a costruirsi il proprio futuro insieme.