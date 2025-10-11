Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Millie Bobby Brown

Grande riserbo per Millie Bobby Brown, che non ha condiviso pubblicamente alcuna immagine della prima figlia, arrivata poco tempo dopo il matrimonio con Jake Bonjovi. Sui canali social della giovane attrice, arriva però il primo tenero scatto della famigliola. La bimba è stata adottata dalla coppia la scorsa estate.

La prima foto della figlia di Millie Bobby Brown

“Il mio ottobre” ha scritto Millie Bobby Brown, condividendo sul suo seguitissimo profilo Instagram (i followers sfiorano i 65 milioni) un carosello di foto delle ultime settimane. Vediamo l’attrice in auto, ospite di eventi ufficiali e, spesso, intenta a scambiarsi tenerezze con il marito Jake Bonjovi. C’è uno scatto in particolare, però, ad aver attirato l’attenzione dei fan. Si tratta della prima immagine mai pubblicata della figlia della coppia.

In realtà, mantenendo la privacy della piccola, della bimba non si vede che la paffuta manina che stringe quelle di mamma e papà. La famigliola si trova a bordo di una giostra per bambini nel grande parco divertimento di Disney World. Testimonianza di una nuova quotidianità fatta di divertimento e dolcezza. “Questa è la definizione del vero amore” scrive uno degli affezionati fan dell’eroina di Stranger Things. Ed è tutto quello che possiamo aspettarci, perché, ha ribadito la stessa Brown: “Siamo emozionatissimi di iniziare questo meraviglioso nuovo capitolo da genitori, che vogliamo vivere in pace e mantenendo la privacy”.

Mamma adottiva a 21 anni

Millie Bobby Brown ha solo 21 anni, ma il desiderio di maternità in lei è arrivato presto. “Mia madre ha avuto il primo figlio a 21 anni, mio padre a 19. – aveva raccontato al podcast Smartless – Fin da bambina volevo essere una mamma, proprio come mia madre lo era per me”. Il sogno di affermarsi come attrice e produttrice resta, “ma trovo che sia molto importante per me personalmente creare una famiglia”.

E una famiglia non ha bisogno dello stesso Dna. “Per me non c’è alcuna differenza tra avere un figlio biologico o adottivo. – aveva sottolineato Millie ai microfoni di Vanity Fair – La mia casa è piena d’amore per chiunque e qualunque cosa. L’energia che portiamo io e Jake è questa: la porta è sempre aperta e vogliamo che tutti si sentano accolti”.

Il matrimonio con Jake Bonjovi

Millie e Jake si sono conosciuti nel giugno del 2021, quando avevano rispettivamente 17 e 19 anni. Il figlio d’arte – Jake è il più piccolo dei figli del rocker John Bonjovi – fan di Stranger Things, ha chiesto un selfie all’attrice. I due hanno iniziato a seguirsi e chiacchierare su Instagram. Una semplice amicizia trasformatasi poi in vero amore, ufficializzato, con tanto di anello di fidanzamento al dito, nell’aprile di due anni dopo. Nella primavera del 2024, il grande e romantico matrimonio in Italia, celebrato in una splendida villa in Toscana. A meno di un anno dal sì, la giovane coppia ha iniziato un nuovo capitolo accogliendo una bimba e diventando genitori.

Troppo giovani dicono alcuni, ma loro non hanno dubbi. “Ero sicura: con lui è sempre stato giusto” ha affermato Millie, mettendo a tacere gli scettici.