Millie Bobby Brown, nozze da favola in Italia: i tre abiti da sposa lasciano senza fiato

Fonte: Getty Images Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown, celebre attrice della serie Stranger Things, ha finalmente detto “sì” al suo amore Jake Bongiovi in un contesto da sogno, celebrando il loro matrimonio in Italia. Dopo aver ufficializzato la loro unione con una cerimonia intima in America quattro mesi fa, la coppia ha deciso di festeggiare nuovamente in una delle location più affascinanti della Toscana: la splendida Villa Cetinale, una dimora storica del XVII secolo circondata da magnifici giardini e carica di storia.

Millie Bobby Brown: un matrimonio tra storia e bellezza

Quattro mesi dopo aver sigillato la loro unione con una cerimonia riservata negli Stati Uniti, la coppia ha deciso di organizzare una nuova celebrazione in una delle più incantevoli location della Toscana.

Il matrimonio di Millie Bobby Brown non è stato solo un evento esclusivo, ma anche un’esplosione di bellezza e fascino. La villa, con i suoi giardini rinomati, le sculture e il meraviglioso arco floreale creato appositamente per la cerimonia, ha accolto gli invitati in un’atmosfera da fiaba.

Tra le celebrità presenti, non poteva mancare Jon Bon Jovi, padre dello sposo, che ha regalato uno dei momenti più toccanti della giornata. Ma la vera protagonista, ovviamente, è stata Millie, che ha incantato tutti con tre cambi d’abito mozzafiato, uno più sorprendente dell’altro.

Per la cerimonia, Millie ha scelto un sontuoso abito da sposa firmato Galia Lahav, celebre per aver vestito spose di fama mondiale come Simone Biles e Nadia Ferreira. Il suo primo abito era un capolavoro di pizzo bianco, con corpetto aderente, ampia gonna con strascico e un velo di tulle che si adattava perfettamente al suo look delicato e naturale. Il make-up era sobrio e luminoso, con capelli raccolti e due ciocche che incorniciavano il viso, un’acconciatura molto amata dalla GenZ.

I dettagli indimenticabili dei tre abiti

Il secondo abito, sfoggiato durante il ricevimento, era un elegante modello in pizzo di Oscar de la Renta, alter neck, con le spalle scoperte e una linea più sobria ma non meno affascinante. L’attrice ha dimostrato come la semplicità possa essere altrettanto sorprendente e di grande impatto. Ogni dettaglio del suo look, dai gioielli minimali all’acconciatura, parlava di raffinatezza.

Infine, per il party serale, Millie ha optato per un terzo abito decisamente più dinamico e giocoso, perfetto per ballare tutta la notte. Accompagnata dalle luci delle sfere da discoteca e da un’atmosfera festosa, l’attrice ha aggiunto un tocco di glamour al suo stile nuziale indossando una cravatta presa in prestito dal marito Jake, trasformando il look in una dichiarazione di complicità e divertimento.

La celebrazione è stata all’altezza di ogni aspettativa, con musica dal vivo e momenti indimenticabili, come il taglio della torta nuziale, un dolce di ispirazione araba con strati di pasta sfoglia, crema e frutta. Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si sono goduti appieno il loro grande giorno, circondati dagli affetti più cari e immersi in un’atmosfera unica.

Fonte: Getty Images

L’amore di una vita: Millie e Jake, una coppia da sogno

L’amore tra Millie e Jake è nato sui social, evolvendosi rapidamente in una delle storie più romantiche del momento. Dopo aver ufficializzato la loro relazione nel 2021 con una dolcissima foto su Instagram, i due sono diventati inseparabili, partecipando insieme a numerosi eventi, tra cui la premiere della quarta stagione di Stranger Things e i BAFTA.

Il loro fidanzamento è stato annunciato nell’aprile del 2023, quando Millie ha condiviso una foto commovente accompagnata da una citazione della canzone di Taylor Swift, Lover.

Il fidanzamento è stato suggellato in modo unico: Jake ha chiesto la mano di Millie Bobby Brown con un anello appartenuto alla madre di lei, un gesto carico di emozione e significato.

La proposta è avvenuta durante un’immersione subacquea, dove Jake ha consegnato a Millie una conchiglia che conteneva l’anello. Un momento che la giovane attrice ha descritto come “da film”, con Jake che si è lanciato a recuperare l’anello quando questo è scivolato via, rischiando perfino di farsi male.

La coppia ha conquistato i cuori di milioni di fan, non solo per il loro amore autentico, ma anche per la naturalezza con cui condividono i momenti più preziosi della loro vita. I due rappresentano una nuova generazione di innamorati che sanno come bilanciare vita privata e celebrità, rimanendo fedeli a se stessi e ai loro sentimenti.