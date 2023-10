Fonte: IPA Millie Bobby Brown, 10 look che hanno fatto la storia (e l’outfit da oltre 4000 euro)

Viviamo in un periodo storico in cui siamo perennemente bombardati da una narrazione che ci impone un canone estetico inverosimile, in cui tutti dobbiamo sempre essere in forma, sorridenti e con un corpo e una pelle perfetta. È molto difficile riuscire a ignorare le foto e i video che ogni giorno vediamo sulle home dei nostri social network: immagini che ci raccontano vite e corpi perfetti, che molto spesso non rispecchiano ciò che siamo e rischiano di farci del male. Fortunatamente, sono sempre di più le celeb che decidono di pubblicare foto in cui si fanno vedere senza filtri, per quelle che sono davvero. L’ultima è Millie Bobby Brown, che ha postato un selfie senza trucco davvero d’ispirazione.

Millie Bobby Brown: il selfie senza trucco

Più passiamo tempo sui social network, più veniamo assuefatti dalla retorica del voler necessariamente avere una vita e un corpo perfetto, proprio come quello che molte celebrità sono abituate a sfoggiare sui loro canali. Corpi senza cellulite, capelli sempre in piega e pelle di porcellana sono un must sui social, e molto spesso ci portano a pensare che quello sia il vero canone estetico a cui ognuno di noi dovrebbe aspirare. Ma è davvero quella l’unica strada? Fortunatamente, negli ultimi tempi sempre più vip stanno cercando di farsi vedere al naturale, tentando di normalizzare quei piccoli difetti che fin troppo spesso siamo abituati ad additare come vere e proprie catastrofi. L’ultima è Millie Bobby Brown: l’attrice ha postato un selfie sul proprio Instagram senza filtri né trucco, sdoganando i segni dell’acne che spesso cerchiamo di nascondere in tutti i modi.

L’attrice protagonista di Stranger Things e Enola Holmes si è messa a nudo sfoggiando prima una foto truccata, poi un’immagine del suo viso senza filtri e prodotti, completamente al naturale. Un modo per sdoganare il fatto che ognuno di noi convive con qualche piccola imperfezione e che è questo è del tutto normale, anche per le star. Un modo diretto per normalizzare rossori, sfoghi e piccole imperfezioni e andare contro al falso mito che una pelle bella è una pelle senza brufoli, e che, se si vuole, è giusto prendersene cura senza però diventare schiavi di un canone estetico che più di renderci più belli, ci rende fissati e inclini al raggiungimento di obiettivi impossibili.

Millie Bobby Brown, paladina dell’essere se stessi

Millie Bobby Brown è da sempre un personaggio che si batte per portare avanti le proprie idee, spesso cercando di non dare peso al giudizio altrui. Complici forse i personaggi cinematografici che interpreta, l’attrice è una donna forte, determinata, che va spesso controcorrente. Ne è un esempio la sua opinione sulla fine di Stranger Things, serie tv che l’ha resa celebre e che terminerà con la quinta stagione. A differenza di tanti suoi colleghi, Millie ha dichiarato di essere felice di chiudere questo capitolo della sua carriera. “Quando ti sei pronta dici a te stessa ‘Va bene, facciamolo. Affrontiamo quest’ultimo anno da senior. Finiamola qui’. Stranger Things ti porta via un sacco di tempo per le riprese e mi impedisce di creare storie che mi appassionano. Quindi sono pronta a dire ‘Grazie e arrivederci’” ha dichiarato.

Una presa di posizione ben diversa da quella di tanti fan e dei suoi colleghi, ma che sottolinea ancora una volta quando Millie Bobby Brown non senta la necessità di omologarsi e farsi vedere diversa da quello che è per ottenere consensi.