Fonte: Getty Images Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi, dopo l’operazione subita alle corde vocali, non sa se tornerà in tour per l’uscita dell’album. Un mito della musica rock, una rockstar dalla vita normale: possiamo definire così l’uomo e l’idolo al contempo, da sempre dedito alla musica. La sua speranza è quella di tornare in tournée, ovviamente, ma, nel corso di un’intervista, ha ammesso di non voler fare programmi nell’immediato, anche per non scontentare il pubblico.

Jon Bon Jovi operato alle corde vocali: il ritorno sul palco è ancora lontano

In un’intervista a Mix 104,1, Jon Bon Jovi ha ammesso di essere ancora nella fase di recupero dopo un intervento importante alle corde vocali. Non è facile per una rockstar eterna e senza tempo come lui stare lontana dal palco, ma è doveroso, soprattutto perché l’operazione, indubbiamente delicata, gli ha permesso di essere sulla buona strada per la guarigione. Di tempo ne è passato, considerando che l’intervento chirurgico è avvenuto nel 2022, ma non ha mai parlato in modo approfondito dell’esperienza e di quanto successo.

“Desidero fare un tour l’anno prossimo, ma mi sto ancora riprendendo da un intervento chirurgico importante. (…) Anche se sono sulla buona strada per la guarigione e ho potuto prendermi il mio tempo e fare una canzone al giorno quando ho realizzato il disco. Il mio desiderio è quello di poter fare due ore e mezza a notte, quattro sere a settimana per mesi interi”. Tornare a cantare dal vivo, almeno per il momento, è una scelta da escludere. Tuttavia, il 7 giugno 2024 esce il prossimo album della band, Forever.

Come sta Jon Bon Jovi dopo l’operazione

Non è facile per un artista sottoporsi a un intervento simile, considerando il risvolto della situazione. Eppure, una delle corde vocali era “letteralmente atrofizzata”, una era “spessa come un mignolo”, mentre un’altra “spessa come un pollice”. Lo ha spiegato lui stesso, riprendendo le parole del medico, anche per fare chiarezza sui motivi per cui l’operazione si è resa necessaria. “Quella più forte stava schiacciando quella più debole e io non cantavo bene”. Alla fine, però, tutto è andato per il meglio, e l’intervento è riuscito.

Grazie all’impianto all’avanguardia, Bon Jovi si sta riprendendo, ma non nega che per un po’ di tempo gli è stata portata via la sua arte. Nonostante il nuovo album in uscita, le speranze di poter organizzare un tour e sopportare lo stress che ne consegue sono per ora minime: “Tutto dipende dalla mia salute”. Ma il disco in uscita è un “ritorno alla gioia”, per fortuna. Un modo per fare musica, per continuare a fare la sua arte.

Il sostegno di Bruce Springsteen

In questa fase di convalescenza, Jon Bon Jovi, che ha compiuto 60 anni nel 2022, ha ricevuto il sostegno del suo idolo, ovvero Bruce Springsteen. Dopo l’intervento alle corde vocali, infatti, Springsteen è stato spesso al suo fianco. “Mi veniva a prendere in macchina e ce ne andavamo in giro per le strade del New Jersey. Io non riuscivo quasi a parlare e lui mi diceva: non ti preoccupare, riuscirai a superarla. Bruce Springsteen e Jon Bon Jovi nella stessa auto, quando ci fermavamo ai semafori le persone non ci credevano”. E noi non fatichiamo a crederci: due miti.