Felpamania: ecco i modelli di felpe da non farsi mancare

Le felpe sono il capo più comodo, utile e pratico in assoluto in questo periodo di mezza stagione, in cui non si sa bene cosa mettere perché fa sempre troppo freddo o troppo caldo! La felpa è versatile: la mettiamo sulle spalle, la leghiamo in vita o la infiliamo nello zainetto e possiamo indossarla o toglierla quando ne sentiamo la necessità! Vediamo qualche modello da non farci mancare!

Le felpe da non farci mancare: oversize

La felpa oversize è una coccola calda e comoda da indossare quando volete essere sportive ma non rinunciare al sentivi cool! potete sceglierla nel colore che preferite e con le decorazioni che volete: le scritte sono un fashion statement! Abbinatela a jeans morbidi o slouchy se volete un effetto street style o più asciutti se preferite evidenziare le gambe.

Rock e grintosa

Il nero è il colore più rock e grintoso, perfetto da abbinare con gli anfibi o i kombat boots per rendere casual anche una gonnellina dal gusto bon ton. Se sopra ha il logo del vostro gruppo musicale preferito… beh ancora meglio!

Tie and dye e femminile

Se vi piacciono i colori pastello e il look casual ma femminile, fate come Chiara Ferragni e andate di rosa e azzurro in versione tie and dye. Potete portare la vostra felpa da sola, ma anche metterla abbinata ai pantaloni della tuta, per un outfit super confortevole.

Corta e sportiva

La felpa esiste anche in versione cropped e vi valorizza in particolare se volete mettere in evidenza il punto vita! Potete indossarla con sopra un bomber o una giacca in stile college o ancora la vostra giacca in denim preferita o il chiodo in pelle.

Lunga e girly

Se volete invece un look girly e frizzante, allora provate con una felpa stampata con i disegni e le applicazioni che preferite, girocollo (quindi senza cappuccio), da indossare con un paio di jeans cropped e le sneakers, anche chunky, se volete allungare la figura. Il dettaglio in più? I bijoux abbinati alla stampa della felpa!