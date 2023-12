Pomeriggio a casa con le amiche, ecco cosa puoi indossare

Il look perfetto per un pomeriggio di chiacchiere con le amiche? Semplice e comodo! Ecco qualche idea

Fonte: 123RF Pomeriggio a casa di amiche? Ecco il look giusto

Un pomeriggio a casa di amiche, per studiare, chiacchierare, confrontarsi sugli ultimi pettegolezzi… e quale potrebbe essere il look giusto per una maratona di chiacchiere così? Ci sono varie opzioni, a seconda del vostro gusto e di come vi sentite: pop, rock o grunge!

Pomeriggio a casa di amiche, idee di look da copiare

Colorate e pop

Con il tris bianco, nero e rosa non sbagliate mai. Un abitino nero con una maglia grigia e sneakers bianche ad esempio sono perfetti. Per schiarire il tutto, al posto della maglia grigia, potete metterne una rosa, o bianca: l’effetto sarà immediatamente più primaverile! Se la salopette invece è in jeans, sarete meno legate con la scelta dei colori e potrete spaziare di più. Vi raccomando solo una cosa: non più di tre colori nello stesso look, se non volete rischiare l’effetto macedonia!

Rock

Per chi ha un’anima rock, è indispensabile un chiodo in pelle nero, da rendere più colorato con una felpa stampata, e un berretto con il ponpon. Via libera anche ai jeans ripped, senza esagerare però. In questo caso, la scarpa giusta può essere una Converse chiara o nera, come il chiodo, oppure gli anfibi.

Grunge

Per chi ama questo genere di gusto, l’ideale è un jeans morbido con una t-shirt cropped. In caso faccia freddo, mettete sopra una felpa con il cappuccio e ai piedi slip on in pelle, non in tela. Per quanto riguarda i colori, potete spaziare. Il grunge ama il nero, ma io non ci vedo male un tocco di colore: rosa, fucsia, bianco, rosso, ad esempio. Poco trucco, capelli raccolti in una comoda coda di cavallo e siete pronte per la vostra maratona di chiacchiere!

Pomeriggio a casa di amiche, i capi che non possono mancare

Tuta

Se site delle amanti della comodità, non martirizzatevi con outfit troppo elaborati: optate piuttosto per una bella tuta comoda con cui vi sentirete sicuramente a vostro agio! Fate in modo che sia calda e morbida, in modo da assecondarvi nei movimenti, anche quando dovrete mettervi sedute a terra o distese sul divano!

Jeans

I jeans, dopo la tuta, sono un capo super comodo… a patto che lo siano davvero! Lasciate quindi a casa i modelli che vi strizzano, perché vi faranno sentire scomode e poco a vostro agio. Preferite quelli dal taglio un po’ più ampio o con una tela denim elasticizzata, con cui sarete più libere nei movimenti.

Felpa

Sempre nell’ottica della comodità, al posto di camicette e abitini, meglio una bella felpa calda e comoda! Se volete con il cappuccio, ma non è indispensabile, anche quella a girocollo andrà benissimo.

T-shirt

Una t-shirt comoda e leggera da mettere sotto la felpa va benissimo! Scegliete la vostra preferita o indossate quella che condividete con le vostre amiche del cuore!

Calzettoni!

In casa d’altri, in fatto d’igiene, soprattutto se starete in camera da letto o sul divano, è buona norma non andare in giro con le scarpe ai piedi. A questo proposito, può essere utile portarsi in borsa o nello zaino un paio di calzettoni, anche antiscivolo. I piedi resteranno caldi e la mamma della vostra amica vi ringrazierà per il gesto premuroso!