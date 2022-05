Look da cerimonia: cosa indossare per essere chic!

Cosa posso mettere ad una cerimonia per essere chic, ma non banale?

Arriva il periodo dell’anno che in tante amano e in altrettante odiano: quello delle cerimonie! Come vestirsi in modo elegante, ma senza cadere nel solito outfit banale? Ecco una serie di consigli per voi!

Look da cerimonia: l’abito lungo

L’abito lungo, da galateo, sarebbe indicato per cerimonie pomeridiane o serali, ma lo vedo spessissimo anche di giorno. Il mio consiglio per voi, per evitare di fare un acquisto che dopo la cerimonia resterà in eterno nell’armadio, è quello di orientarvi su un abito che potreste indossare anche con una scarpa bassa, come un sandalo a piede nudo, e completare con un giubbino in jeans. Durante la cerimonia tenete l’orlo lungo, in modo da portarlo con i tacchi e poi, una volta finita, fatelo accorciare indossando un paio di scarpe a tacco basso: così di certo lo porterete di più!

Look da cerimonia: il dettaglio che non ci si aspetta

Se acconciate i capelli (ma anche se non lo fate) potete pensare di aggiungere un dettaglio inaspettato, come un cerchietto particolare, o un fermaglio in metallo e smalto, che renderanno il vostro look ancora più particolare e che potrete indossare anche con un outfit super basic a base di jeans e t-shirt per aggiungere un tocco di stile.

Look da cerimonia: attenzione ai tessuti

Non è indispensabile che il vostro abito sia in tinta unita, va benissimo anche una fantasia floreale. Il mio suggerimento è piuttosto quello di concentrarvi sul tessuto: scegliete materiali naturali come la viscosa, il cupro o la seta, che vi garantiscono leggerezza, ma che vi terranno anche al fresco durante le caldissime e lunghissime giornate d’agosto!

Look da cerimonia: tacchi sì o tacchi no?

Per me i tacchi non sono indispensabili. Intendo dire che non è il tacco a rendere elegante un outfit: potete essere chicchissime anche con un sandalo rasoterra, magari metallizzato o gioiello, in modo da dare luce a tutto il vostro look. La pochette va scelta di conseguenza: abbinatela al tono metallizzato oppure, se l’abito è in fantasia, staccate con un colore che ne riprenda le sfumature.