Diciottesimo: come vestirsi con stile!

Ecco tante idee di look per essere super chic ad un diciottesimo: qual è la più adatta a te?

Fonte: 123RF Idee di look per un diciottesimo

È arrivato il momento: sei pronta per partecipare ad una lunghissima serie di diciottesimi? Quando si tratta di questo genere di festa, la preoccupazione principale è sempre una: cosa mi metto? Le opzioni possono essere tante: vediamone qualcuna!

Come vestirsi ad un diciottesimo: cosa tenere presente

La cosa principale a cui devi pensare quando vieni invitata ad un diciottesimo è dove si svolgerà la festa e quale sarà il tono dell’evento: inutile mettersi un capo da gran sera se la location è un agriturismo in collina e si prevede di restare sull’erba in tenuta easy! Idem dicasi per una festa di diciottesimo in spiaggia: non hanno senso tacchi vertiginosi quando camminerai sulla sabbia… se non ti senti a tu agio, oltre ad essere poco chic, non ti divertirai nemmeno un po’! Informati con la festeggiata prima della festa per capire un po’ cosa aspettarti, senza necessariamente prendere come riferimento il suo abito, ma solo per orientarti nel miglior modo possibile.

Idee di look per un diciottesimo

L’abito coloratissimo

Un bell’abito colorato è un’ottima idea per un diciottesimo, soprattutto in primavera ed estate. Se sei un po’ abbronzata sarai perfetta. Aggiungi accessori luminosi e scintillanti e sarai super chic.

L’abito lungo

A seconda del tono dell’evento, potresti dover indossare un abito lungo: in questo caso valuta bene la scelta del vestito sulla base della tua fisionomia, prediligendo le linee morbide e scivolate. Aggiusta anche gli accessori a seconda di come ti sentirai più comoda: se sai che non riesci a reggere per una serata intera un paio di sandali tacco 12, evitali e preferisci un tacco più comodo (5 o 7 centimetri) o addirittura una scarpa piatta. Fidati: l’eleganza di un look non passa per l’altezza dei tacchi!

L’abito corto

Se la festa è più informale, potresti mettere anche un abitino corto. L’importante è sempre fare le cose con gusto e stile, quindi non esagerare con orli eccessivamente minimi o scollature vertiginose: mostrare proprio tutto non è sinonimo di eleganza, ad un diciottesimo così come in qualunque altra circostanza!

Come procurarsi un abito per un diciottesimo

Ci sono molte opzioni per procurarsi un abito per un diciottesimo, senza necessariamente spendere una fortuna. Anche perché devi considerare che le feste si susseguiranno una in fila all’altra e sarai “costretta” a vestirti in modo diverso ad ogni evento. Come fare per non spendere una fortuna?

Scambia abiti e accessori con le amiche

Scambiarsi abiti e accessori con le amiche, oltre che essere utile, è anche molto divertente! Lo stesso abito portato con scarpe, orecchini o pochette diversa può cambiare completamente, quindi questo scambio è fattibile anche se, tra amiche, non vestite tutte la stessa misura.

Acquista usato a prezzi piccolissimi

L’usato e il second hand sono una miniera d’oro! Vinted o Micolet offrono una scelta pressoché infinita di abiti più o meno eleganti a prezzi veramente piccolissimi. Vale la pena dare un’occhiata perché si possono trovare delle vere occasioni che vi salvano la serata!

Noleggia il tuo abito

Perché acquistare sempre? Prova il noleggio! Ci sono tantissimi brand di abiti da sera che permettono di noleggiare i capi, sia abiti che accessori, per una serata e poi di renderli: è un’ottima idea soprattutto se la serata prevede un certo dress code per il quale non hai nulla a casa e magari difficilmente rimetteresti eventuali capi acquistati apposta per l’occasione. Senza contare che evitate acquisti inutili che andrebbero solo ad ingrossare le montagne di rifiuti di abiti dismessi che deturpano le coste del Ghana e il deserto dell’Atacama (ma, tristemente, non solo). Anche quando si tratta di feste quindi, cerca di ragionare prima di fare acquisti impulsivi: il pianeta (ma anche il tuo portafoglio!) ringrazieranno!