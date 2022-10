Fonte: Unsplash Dress for rent: l'abbigliamento a noleggio che aiuta il pianeta

Insieme alla vendita di abiti e accessori di seconda mano, sta prendendo sempre più piede il noleggio di questi capi per occasioni speciali, o anche per rinnovare il guardaroba senza dover per fora riempire l’armadio. Ecco perché potrebbe essere una scelta che funziona sia per il nostro portafogli che per l’ambiente.

Perché noleggiare gli abiti

È vantaggioso per il portafoglio

Quante volte ci è capitato di dover partecipare ad un evento o ad una cerimonia (o a svariate cerimonie tutte nello stesso periodo) e di dover acquistare un abito per ciascuna occasione, perché in queste situazioni trovavamo sempre le stesse persone? Ci sono periodi in cui questo accade spesso e ci ritroviamo con tanti capi nell’armadio messi una sola volta, che facciamo fatica a indossare di nuovo, perché magari eleganti o molto particolari.

Se, invece di acquistare abiti e accessori, li noleggiassimo, ridurremmo di molto le nostre spese e il portafoglio ringrazierebbe. Potremmo avere infatti un abito nuovo ogni volta che ci serve, senza però l’onere di doverlo acquistare, accumulando roba nell’armadio.

È vantaggioso per l’ambiente

Il fatto di acquistare meno, genera come conseguenza una riduzione del volume dei rifiuti, oltre ad una minore produzione di CO2 e di scarti derivati dalla realizzazione di capi nuovi. Inoltre, noleggiando i nostri abiti per situazioni particolari invece di comprarli, non riempiremmo l’armadio di abiti che resterebbero praticamente inutilizzati e farebbero solo volume. Un bel vantaggio anche per un uso consapevole e razionale del nostro guardaroba.

App e siti per noleggiare gli abiti

Hesse

Hesse è una nuova app che vuole rivoluzionare il sistema acquisto/affitto/possesso della moda, in un’ottica di sostenibilità e di contemporaneità. La proposta è per i giovanissimi, ma si possono trovare accessori perfetti anche per chi è sopra gli anta.

Drexcode

Sito che vende e noleggia abiti e accessori, anche da cerimonia. Ogni pezzo viene poi ovviamente lavato, stirato e igienizzato prima di ogni altro successivo utilizzo.

Dress you can

Non solo abiti, ma anche pochette, cerchielli, accessori di tutti i tipi per eventi speciali, ma anche per aggiungere un tocco diverso al nostro outfit quotidiano.

Please don’t buy

Servizio messo a disposizione dall’azienda Twinset, che fornisce abiti non solo da cerimonia, ma anche per colloqui di lavoro o occasioni formali. Non solo quindi abiti da sera, ma anche pantaloni, blazer, abiti da cocktail, perfetti per cene aziendali ed eventi di lavoro.

Lovedress

Sito che noleggia e vende abiti principalmente da cerimonia, ma anche vestiti da sposa, con un servizio di prova gratuita e con un’assicurazione che copre piccoli danni come la perdita di paillettes.