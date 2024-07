Victoria e David Beckham, 25 anni d’amore e di stile: il look coordinato per l’anniversario

David Victoria Beckham

Un modo speciale di festeggiare l’anniversario, quello di Victoria Beckham e David Beckham. Non sembrerebbe, perché sono belli e glam come negli anni ’90, ma la coppia ha celebrato il 4 luglio le nozze d’argento: venticinque anni da marito e moglie. Per l’occasione Victoria e David hanno indossato gli abiti purple di venticinque anni fa…

Perché Victoria e David Beckham hanno indossato i vestiti viola coordinati?

Chi c’era si ricorda le nozze il 4 luglio 1999 nello storico maniero irlandese Luttrellstown Castle. Il calciatore e la popstar avevano indossato abiti viola coordinati. Lui un completo giacca e pantaloni leggermente a zampa stile Seventies, lei un lungo abito a sirena dello stesso colore, con monospalla formato da un’opulenta decorazione floreale in palette. All’epoca c’era anche Brooklyn, il figlio maggiore della coppia, in coordinato purple anche lui. Questi abiti sono rimasti per tanti anni nell’armadio e che oggi la coppia ha deciso di indossare di nuovo. Entrambi gli abiti sono stati disegnati da Antonio Berardi, stilista di Grantham di origini italiane.

“Guardate cosa abbiamo trovato” hanno scritto su Instagram, a corredo di un servizio fotografico con gli storici abiti viola. Incredibile, i due sembrano più trendy e freschi oggi che nel 1999. Un po’ perché la patina anni ’90 ha un sapore completamente vintage, un po’ perché Victoria Beckham ha abbandonato il pixie cut, il taglio di capelli corto tipico dell’epoca, per morbide e lunghe onde cioccolato, un po’ perché, allo stesso modo, l’ex calciatore ha smesso di fare i colpi di sole biondi.

Perché questi vestiti? Una scelta di ritorno al passato e ritorno a un giorno memorabile, senza optare per i vestiti bianchi, più classici da matrimonio – quello di Victoria era un Vera Wang che rivisitava gli abiti medioevali in stile contemporaneo, con il corpetto rigido e la gonna ampia, in raso. Riguardando le vecchie foto l’effetto è un po’ retrò, forse anche per questo la coppia ha scelto i purple outfit per celebrare il ricordo, quelli più eccentrici e chiacchierati per il dopo-cerimonia.

Il servizio fotografico di Victoria e David Beckham sui troni d’oro per il venticinquesimo

Bellissimi, patinati e innamorati, Victoria e David Beckham si sono concessi uno shooting speciale seduti su troni dorati, presenti anche alle nozze. Entrambi rientrano perfettamente negli abiti: lei, regina di look stilosi, ha abbinato un paio di sandali alla schiava e lui un paio di scarpe stringate in velluto. Gli sposi si sono fatti fotografare anche in un prato, mano nella mano, sempre per rievocare quel giorno speciale che si era svolto all’aperto con una festa sontuosa.

Pare che i Beckham avessero speso quasi 1 milione di sterline per l’evento, che è e rimane uno dei matrimoni più memorabili della storia pop.

Spesso si parla del matrimonio delle star come l’anticamera del divorzio: per i Beckham, tra probabili alti e bassi come quelli che vivono tutte le coppie, quel giorno speciale con vibes da Robin Hood ha rappresentato l’inizio della favola. I due sono arrivati nel 2024 con quattro figli, svariati anelli (regalati da David alla moglie) e innumerevoli eventi mondani in cui sono stati fotografati insieme. Uniti come il primo giorno.