Fonte: Getty Images Victoria Beckham

Victoria Beckham è una donna di successo, che ha saputo brillare in diversi campi. Diventata famosa come membro delle Spice Girls, la cantante è riuscita a crearsi una seconda carriera piena di soddisfazioni, dopo lo scioglimento dell’amato gruppo musicale, decidendo di cambiare completamente campo, passando dalla musica alla moda.

Il marchio di jeans, VB Rocks, lanciato nel 2005, è diventato noto al pubblico mondiale e, adesso, ha deciso di scommettere su una nuova sfida. La moglie di David Beckham, infatti, ha scelto di creare una nuova collezione di capi d’abbigliamento che viene creata in Italia e, precisamente, in Puglia.

Victoria Beckham, i jeans pugliesi

Victoria Beckham è una protagonista della moda mondiale da quasi due decenni. L’ex popstar che, di recente, ha festeggiato le nozze d’argento con il calciatore David Beckham con un outfit vintage, ha deciso di scommettere su una nuova avventura professionale, creando una capsule collection di jeans Made in Italy.

Per il suo nuovo progetto, l’ex Spice Girls ha scelto un’azienda di Matino, paese in provincia di Lecce, condotta dalla famiglia Romano, che, in passato, ha creato il marchio Meltin’Pot. Da una settimana, Victoria Beckham ha annunciato, attraverso diversi video, condivisi su Instagram, l’uscita di un nuovo progetto lavorativo, in collaborazione con gli artigiani pugliesi: “Inizia un nuovo capitolo. VBDenim, in arrivo”.

Nel filmato, condiviso sui social, il nuovo brand di jeans è promosso attraverso delle immagini che ritraggono delle modelle che camminano per le vie di un classico paesino pugliese, con le tipiche case bianche e i panorami sul mare, con addosso dei jeans. Ma nei contenuti digitali, le immagini dei capi d’abbigliamento sono intervallate da altre con protagonista il mare, gli oblò delle barche, ma anche mani di artigiani che cuciono e macchine da cucire.



Victoria Beckham, i partner italiani

Al centro del progetto, quindi, il legame tra ile il territorio pugliese: “Progettato a Londra, realizzato in Italia. È un capo intramontabile del guardaroba, ma cosa rende un paio di jeans davvero perfetti? Da Victoria Beckham la perfezione sta nei dettagli” e ancora “Un lavoro d’amore… Dietro ogni paio di jeans Victoria Beckham c’è un team di designer e artigiani esperti”.

Victoria Beckham ha deciso di lanciare sul mercato dei jeans disegnati a Londra ma creati in Italia dalla famiglia Romano: “Un’eredità condivisa. Per i Romano, il denim non è solo un business: è un affare di famiglia. Che intendono trasmettere alle generazioni future, insieme al patrimonio di competenze accumulato nel corso degli anni. Fabbrica pugliese a conduzione familiare, GDS Lab è stata fondata nel 1967 da Cosimo Romano con il nome Confezioni Romano. Il figlio Fernando, da sempre appassionato di macchine e nuove tecnologie, continua oggi l’eredità paterna insieme ai propri figli, Daniele e Silvia… Dai classici a vita alta agli stili a gamba larga, la nuova capsule offre una gamma di silhouette… Disegnati a Londra e realizzati in Italia”.

La nuova collezione di capi d’abbigliamento mette molta attenzione anche alla sostenibilità dei prodotti da loro creati: “GDS Lab è stata una delle prime aziende ad implementare una serie di pratiche etiche, riducendo significativamente la quantità di sostanze chimiche utilizzate sugli indumenti. L’eco-conservazione è al centro dell’etica aziendale di GDS Lab. Dal pionieristico lavaggio laser, ai sistemi di purificazione dell’acqua e all’uso dell’energia solare”.