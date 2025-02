Victoria Beckham seduce Re Carlo con l’abito che piace anche a Letizia di Spagna

Victoria Beckham e consorte sono stati ospiti della sontuosa cena organizzata da Re Carlo e dalla Regina Camilla per celebrare il loro prossimo viaggio in Italia

Metti una sera a cena con Re Carlo. Victoria Beckham è stata una delle (poche) invitate al sontuoso evento organizzato dal Sovrano britannico e dalla Regina Camilla ad Highgrove House e per l’occasione ha lasciato tutti a bocca aperta. Non che ci fossero dubbi al riguardo, ma la mitica Posh Spice ha dimostrato ancora una volta cosa voglia dire la parola “stile”, avvolta in uno splendido abito color avorio della sua collezione. Abito che abbiamo già visto indosso (leggermente diverso) alla Regina di stile per eccellenza: Letizia di Spagna.

La sontuosa cena di Re Carlo prima del viaggio in Italia

Re Carlo e la Regina Camilla hanno fatto le cose in grande, tutto per celebrare l’imminente viaggio in Italia, in programma il prossimo 9 aprile. Una data affatto casuale, visto che coincide con il loro 20esimo anniversario di matrimonio, proprio nell’anno del Giubileo (è previsto anche un incontro con Papa Francesco).

Nella splendida location di Highgrove House, la residenza di campagna dei Sovrani, venerdì 7 febbraio si è tenuta una cena speciale alla quale sono stati invitati alcuni grandi nomi legati in qualche modo al Bel Paese. Prima di tutti Stanley Tucci, attore italo-americano tra i più famosi e apprezzati al mondo nonché esperto di cucina, a cui si aggiunge Donatella Versace, stilista e sorella del celeberrimo Gianni. Presente anche Helen Mirren che, come sapranno i ben informati, ha un rapporto molo speciale con l’Italia: dal 2004 l’attrice risiede per buona parte dell’anno a Tiggiano, in provincia di Lecce, nel cuore del Salento.

Il Sovrano ha invitato anche studenti ed ex studenti della King’s Foundation e alcuni rappresentanti dei movimenti Slow Food e della Moda, per celebrare il loro lavoro nella promozione di mezzi sostenibili che supportino le persone e il Pianeta. Senza dimenticare che il menu italiano è stato realizzato dallo chef Francesco Mazzei.

E in questa cornice dedicata all’Italia, al cibo e alla moda spiccavano loro: i coniugi Beckham.

Victoria Beckham in avorio seduce Re Carlo

L’indimenticabile Posh Spice si è fatta notare alla cena di gala del Re, indossando uno degli abiti più belli della sua collezione. Il modello che ha scelto – il Gathered Waist Floor-Length Dress – è “una proposta romantica per la nuova stagione”, come si legge sul suo sito.

Realizzato in lussuoso crêpe di raso, l’abito firmato Victoria Beckham è lungo fino al pavimento, aderente in vita e sui fianchi e con forma a clessidra, perfetta per valorizzare le forme e che ben si adatta a ogni body shape. Un modello dal design sensuale che lascia la schiena scoperta, elegantemente allacciato sul collo e con una leggera plissettatura nella parte anteriore. Il costo? Sul sito è disponibile a 1.150 euro.

L’abito firmato Beckham che piace a Letizia di Spagna

Sì, se questo splendido abito vi ricorda qualcosa è perché lo avevamo già visto, seppur in una versione leggermente diversa. A indossarlo è stata Letizia di Spagna nel maggio 2023, in occasione della sua visita a Londra insieme al marito, Re Felipe IV.

Ospite dei Reali britannici per la cerimonia di incoronazione di Carlo, la Reina aveva indossato un modello simile in verde pappagallo, non lungo fino ai piedi ma midi, con la stessa arricciatura sul ventre e le maniche a sbuffo, completando il look con una pochette blu navy e décolleté abbinate di Magrit. La cosa aveva entusiasmato Victoria Beckham, che aveva commentato su Instagram: “Sua Maestà la Regina di Spagna è incredibile!!! Indossa uno dei miei abiti!!”.