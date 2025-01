David Beckham, parla la presunta amante: “Eravamo molto legati”

Fonte: IPA David Beckham e Rebecca Loos

Sono trascorsi 22 anni dalla presunta relazione extra-coniugale di David Beckham con la sua assistente Rebecca Loos. Un gossip risalente al periodo in cui il calciatore militava nel Real Madrid, del quale tuttavia ha parlato nuovamente l’amante dello sportivo. In una recente intervista, la Loos ha rivelato non pochi particolari sulla sua liaison con il campione, riaccendendo le polemiche.

David Beckham, parla la presunta amante Rebecca Loos

L’amore tra David e Victoria Beckham procede a gonfie vele da ben 27 anni, ma anche la coppia più celebre del Regno Unito ha dovuto affrontare una difficile crisi. Nel periodo in cui il campione di calcio giocava per il Real Madrid, infatti, iniziarono a circolare voci in merito ad una sua presunta relazione extra-coniugale. Pettegolezzi poi confermati da Rebecca Loos, una 25enne che all’epoca dei fatti era la sua assistente personale: l’argomento era emerso anche nella docu-serie di Netflix, Beckham, ma il nome della donna coinvolta non era mai stato menzionato nello show.

In più occasioni Rebecca ha parlato di una vera e propria frequentazione con il campione ribadendo anche oggi, a distanza di oltre 20 anni, quanto sempre sostenuto. Intervistata da El Mundo, la donna ha spiegato: “David è un amante fantastico. Andavamo molto d’accordo. Non smettevamo mai di parlare, eravamo davvero legati”. I due si sarebbero conosciuti nel ristorante della famiglia di Javier Bardem, dove lei si trovava per lavoro: “Il mio compito era prendermi cura di Victoria, mostrarle Madrid, portarla a fare shopping. Dovevamo assicurarci che le piacesse la città, che si divertisse. Era difficile lavorare per loro, perché tutti avevano bisogno di me” ha sottolineato ancora l’ex assistente. La versione di Loos è sempre stata negata fermamente da Beckham, che fece comunque molta fatica a gestire lo scandalo seguito alle rivelazioni della sua presunta amante.

Cosa fa oggi l’ex assistente di David Beckham

Considerando la grande popolarità di David, Rebecca si trovò ben presto al centro di una vera e propria tempesta mediatica: “La combattente che è in me è venuta fuori e ho deciso di difendermi in un programma televisivo in Inghilterra. Poi ho partecipato a un altro programma, poi a un altro ancora. È stato un effetto domino. Sono finita a fare reality show” ha spiegato la donna. Tuttavia, è proprio merito di quello scandalo se oggi è riuscita a trovare un nuovo equilibrio nella sua vita.

“Se non fossi diventata famosa, non avrei mai partecipato al programma televisivo in cui ho incontrato mio marito Sven, e non avrei avuto i miei adorabili bambini Liam e Magnus” ha fatto sapere Loos. Archiviati i precedenti con la cronaca rosa, infatti, oggi l’ex amante di Beckham, che ha 46 anni, vive in Norvegia, lavorando come istruttrice di yoga.

Difficile pensare ad una replica di David e Victoria, ma qualche particolare su come l’ex Spice Girl abbia affrontato questo momento così delicato potrebbe arrivare nella nuova docu-serie che Netflix vorrebbe dedicare alla stilista: un progetto ancora top secret ma che, secondo i ben informati, dovrebbe arrivare sulla piattaforma prima della fine dell’anno. Non resta altro che preparare i pop corn.