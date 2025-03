Victoria Beckham, look attillato alla Paris Fashion Week 2025

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA David e Victoria Beckham a Parigi

Nel bel mezzo delle sfilate dedicate al prossimo autunno/inverno, ha trovato spazio durante la Paris Fashion Week appena iniziata un grande evento: la location? Nientemeno che il Musée du Louvre. Si trattava de Le Grand Dîner du Louvre, una sontuosa cena di gala di raccolta fondi a celebrare la nuova mostra Louvre Couture inaugurata lo scorso 24 gennaio, che si può dire abbia segnato l’inizio ufficiale della settimana della moda.

In corso fino al prossimo 21 luglio, l’epica mostra in oggetto presenta oltre 100 modelli e accessori di 45 celebri stilisti tra cui Christian Dior, Alexander McQueen e Chanel e la somma ricavata è atta a sostenere i futuri progetti di restauro e programmi educativi del museo.

A calcare il red carpet della serata sono state Carla Bruni, Gigi Hadid, Naomi Campbell, Keira Knightley, Michelle Yeoh, Danai Gurira, Barbara Palvin, Jisoo e molti altri, ma soprattutto Victoria e David Beckham. Avranno catalizzato tutta l’attenzione come sempre? Ovviamente la risposta è sì.

Victoria e David Beckham incantano Parigi: la loro è eleganza senza tempo

Nella capitale francese anche in vista della sfilata autunno/inverno 2025 di venerdì 7 marzo dell’omonimo brand della cantante delle Spice Girls, i coniugi più alla moda di tutti i tempi erano chiaramente tra i partecipanti più illustri in onore dell’importante mostra del museo interamente dedicata all’industria della moda e ai suoi creativi, ed hanno trascorso una magica serata nella città dell’amore sfoderando tutto il potenziale glamour di cui sono capaci.

Più elegante che mai, Vitcoria Beckham indossava un lungo abito nero dalla silhouette a sirena a maniche lunghe in lucente satin e accessoriato di immenso strascico. Attenzione a questo non tanto piccolo particolare. I capelli raccolti in uno stretto chignon, dei piccoli orecchini luminosi ed un paio di pumps a punta completavano il tutto.

Fonte: IPA

Dal canto suo, David Beckham ha invece optato per un’eleganza senza tempo per accompagnare il look della moglie scegliendo un classico smoking nero abbinato a papillon, stringate e sciarpa color crema.

Inutile dire come la coppia abbia incantato ed illuminato Parigi intera, con il loro fascino rimasto intatto negli anni. “Una serata deliziosa al Le Grand Dîner du Louvre per celebrare la prima mostra del @MuseeLouvre interamente dedicata all’industria della moda e ai suoi creativi. Grazie Laurence des Cars e @olivier_gabet , un modo fantastico per iniziare la settimana a Parigi. Baci @DavidBeckham x”, ha scritto lei su Instagram per introdurre un romantico scatto. Ed è andato tutto liscio come l’olio, almeno fino ad un certo punto.

Occhio allo strascico: il bodyguard inciampa nell’abito di Victoria Beckham

La suddetta “serata deliziosa” era stata a dir poco perfetta a detta della stessa Victoria Beckham, perlomeno fino al momento del rientro.

Sulla via del ritorno ecco i coniugi super glamour avviarsi verso il proprio hotel scortati da un valoroso bodyguard che, inavvertitamente, inciampa nel lungo strascico dell’abito di lei scatenando il panico. Come sarà andata a finire? Speriamo bene, quantomeno per l’eventuale breve vita di quello splendido vestito.