Idee di look per una vacanza a Marrakech

Ecco una serie di look da copiare se avete in programma una vacanza a Marrakech

Idee di look e consigli su come vestirsi a Marrakech

Marrakesh è una città meravigliosa, ricca di moschee, palazzi e giardini e diventata una delle destinazioni più frequentate dalle influencer e non solo. D’altra parte, è un incanto: la cittadella medievale fortificata della Medina, con le sue piccole stradine affollatissime, è tutta un alternarsi di souk (cioè piccole banchi da mercato) che vendono ceramiche, gioielli, spezie, stoffe… insomma, è una città incantevole dove trascorrere qualche giorno di vacanza nel periodo estivo. Ecco qualche idea di look e alcuni dei capi che è indispensabile portare in valigia.

Come vestirsi a Marrakech: cosa tenere presente

Se volete fare una passeggiata a Marrakech e prevedete di visitare moschee e simili, è preferibile evitare abiti troppo stretti o corti: meglio optare per modelli fluidi e ampi. Non solo sarete più adatte al contesto, ma sarete anche più eleganti e chic.

Abiti da mettere in valigia per una vacanza a Marrakech

Un abito lungo e fluido

Scegliete il vostro abito preferendo sempre tessuti naturali, come il lino, la seta o la canapa, che sono termoregolatori e vi permetteranno di restare fresche. I colori neutri sono bellissimi, ma potete optare anche per delle fantasie discrete e delicate o per dei ricami.

Un capo crochet

Un capo crochet è meraviglioso, soprattutto se abbinato con stampe come quella a disegno Paisley, oppure con il denim leggero, ma anche con il lino o le fantasie estive.

Una giacca per la sera

Alla sera le temperature si abbassano: è molto utile avere qualcosa da mettere sulle spalle! A seconda del vostro stile, potete optare per un pullover, una camicia o una giacca in denim, ma anche un blazer, che funzionerà benissimo anche con un paio di jeans.

Un capo colorato

Per la sera, perché non indossare un capo coloratissimo, perfetto per far risaltare l’abbronzatura? Potete optare per un abito, ma anche un completo o un accessorio. Se indosserete un accessorio, potrete utilizzarlo come nota di colore in più di uno dei vostri look estivi, se gli outfit di base hanno colori neutri.

Accessori da mettere in valigia per una vacanza a Marrakech

Un cappello di paglia

Indispensabile per ripararvi dal sole cocente. Potete scegliere il modello che preferite: a panama, a tesa larga, più da diva, oppure con la falda rigida, come la classica paglietta. Se avete un look più sportivo, potete indossare un berretto con il frontino: l’importante è non dimenticare a casa questo accessorio!

Costume e occhiali da sole

Gli occhiali sono un must have praticamente per qualsiasi momento del giorno: importanti per proteggere gli occhi e avere sempre uno sguardo fresco e riposato, anche alla sera, sia che stiate in spiaggia, sia che facciate escursioni.

Una borsa di paglia capiente

Una borsa in paglia è molto utile per mettere dentro tutto quello che vi serve, soprattutto se starete fuori tutta la giornata. Sceglietene una che abbia la chiusura con la coulisse o la zip e teneteci dentro sempre un foulard per coprirvi in caso di aria condizionata super forte al chiuso o per coprire il capo se entrate a visitare una moschea.

Gli altri immancabili

Vi raccomando: non lasciate a casa un paio di altre cose fondamentali durante una vacanza a Marrakech. Il primo è la protezione solare, da mettere sempre, al termine della vostra beauty routine del mattino, per essere certe che la vostra pelle sia sempre protetta. Poi, non dimenticate un bel foulard comodo e ampio, in tessuto super sottile come l’eco viscosa o la seta. È fondamentale se entrate e uscite da alberghi o negozi per proteggere gola e collo dall’aria condizionata e dagli sbalzi di temperatura, soprattutto se siete sudate o se avete i capelli umidi.