Ecco tante idee di look su come vestirsi a Dubai per essere comode e chic!

Fonte: 123RF Consigli sui look per Dubai

Dubai è una metropoli multiculturale e multietnica, al punto che quasi il 90% della popolazione è composto da stranieri. Ecco perché integrarsi è particolarmente facile e sempre più professionisti espatriano verso questa città. Tutti la conoscono per i negozi extra luxury e gli edifici ultramoderni, tra cui il Burj Khalifa, una torre di 830 m, oltre alla Atlantis The Palm, un resort con parchi acquatici e animali marini a forma di palma costruita sul mare. Come vestirsi per adeguarsi a questo scenario futuristico?

Come vestirsi a Dubai: ecco cosa mettere in valigia

A Dubai e Abu Dhabi le donne si vestono esattamente come in occidente, quindi via libera al vostro gusto e stile personale.

I colori

Osate con colori forti e luminosi e fantasie estive: difficilmente piove a Dubai, quindi consideratela come una meta estiva. Giallo, verde, rosa in tutte le sue sfumature, blu… scegliete a seconda del vostro stile e del vostro umore!

I tessuti

Sempre per quanto detto sopra, è opportuno indossare tessuti naturali, come lino, seta ed ecoviscose. Oltre ad essere leggeri, morbidi e fluidi, vi permetteranno di restare fresche in modo elegante, senza necessità di scoprirvi troppo, se non volete farlo o non ne sentite la necessità.

Curate i dettagli

Qualche dettaglio bling bling è sempre gradito: un infradito con pietre o cristalli, qualche bangles che, oltre a ravvivare il look fa allegria con il suo rumore tintinnante, orecchini chandelier…

Un abito super chic

Ricordate di mettere in valigia un abito elegante: non si sa mai che vi capiti una serata super chic! Dubai è una città ricca ed opulenta: le occasioni per indossare un abito scintillante potrebbero essere più di una. Inoltre, con l’abbronzatura da vacanza, paillettes, strass e dettagli luminosi risalteranno facendovi splendere!

Una borsa comoda

Se avete intenzione di girare per la città, esplorandola e godendovela al massimo, è bene avere con sé una borsa capiente, in cui poter mettere tutto quello che vi serve, soprattutto gli accessori indispensabili che vedete nel paragrafo di seguito. Preferite un modello leggerissimo, in tela canvas o in paglia, che, oltre ad essere molto chic, è anche super leggero e vi consente di muovervi senza peso inutile.

Come vestirsi a Dubai: gli accessori immancabili

Un foulard

Un foulard a Dubai è indispensabile: vi serve nei locali chiusi perché l’aria condizionata può essere implacabile oltre che in luoghi di culto, in cui è bene coprire le spalle o il capo. Potete sceglierne uno ampio, in tessuto leggerissimo, che potete ripiegare e mettere comodamente in borsa, in modo che sia pronto all’uso quando serve!

Occhiali da sole

Gli occhiali da sole sono indispensabili, non solo per quando andrete in spiaggia, ma anche per girare in città per via dei riflessi che ci sono ovunque sugli edifici. Vi raccomando, scegliete una bella montatura avvolgente e lenti scure, senza lesinare sulla loro qualità.

Cappello e protezione solare

Protezione solare sempre, perché il sole picchia e rischiate di scottarvi. Oltre che sul viso, applicatela sulle parti scoperte del corpo, come le spalle, prima di uscire di casa, per evitare di ritrovarvi un’abbronzatura a strisce dopo una giornata di visita in giro per la città. Importante anche il cappello: bene quelli con il frontino, ma meglio quelli in paglia, da vera diva, perfetti per questa città!

Il costume da bagno

A Dubai si va in spiaggia, quindi costume e copricostume sono indispensabili. Potete sfoggiare un set coordinato di costume pareo, caftano o abito, oppure spezzare l’insieme. Scegliete il costume in modo che vi valorizzi al massimo, sia come costruzione che come colore e taglio. Potete anche pensare di indossare il costume sotto ad un pratico abito in tessuto leggero da giorno, in modo da essere pronte per una scappata in spiaggia dell’ultimo secondo, o un aperitivo a bordo piscina in uno dei tanti resort lussuosissimi e chicchissimi della città.