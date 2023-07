Occhiali da sole con lenti da vista, quale modello scegliere?

Fonte: Getty Images Idee di look con occhiali da sole con lenti da vista

Ormai anche gli occhiali da sole sono stati sdoganati come occhiali da vista: basta infatti inserire un paio di lenti trasparenti graduate alla vostra montatura preferita e i vostri occhiali possono essere portati tutto il giorno! Ecco qualche consiglio per scegliere quello perfetto per voi.

Tipologie occhiali da sole con lenti da vista

Modelli in metallo

Uno dei modelli più facili in metallo è quello aviator, cioè il classico taglio a goccia. Sono un occhiale molto particolare, che sta bene ad un viso dal taglio ovale, perché tenderebbe ad appoggiarsi sugli zigomi. Visi dal taglio rotondo o quadrato, con zigomi alti, fanno più fatica ad indossare montature del genere, sia da sole che da vista.

Un’alternativa che permette di ovviare a questo inconveniente è scegliere il modello caravan, che è più squadrato soprattutto nella parte inferiore. Anche qui, scegliendo una montatura da sole, si può far inserire all’ottico la lente da vista.

Fonte: Isabel Marant

Modelli in acetato

I modelli in acetato sono quelli in materiale plastico, dalla montatura più spessa (ma non necessariamente più pesante). Possono avere diverse forme, da quelli più in stile anni Cinquanta, come il cat-eye o a farfalla, fino a quelli più rotondi in stile panthos.

Altri modelli sono quelli dal frontale ampio, più o meno squadrato, che, se sono da sole, spesso montano lenti fumé o degradé. Potete sceglierli anche colorati, se appartengono al vostro stile, perché lo completeranno in modo molto deciso.

Fonte: Missoni

Come abbinare occhiali da sole con lenti da vista all’outfit

Look casual

Questo genere di occhiali si presta molto bene per look semplici e casual, perché aggiunge un dettaglio chic, ma anche facile. Potete indossarli con una camicia dal taglio maschile e un paio di shorts, oppure con un maxidress estivo.

Fonte: Getty Images

Look sportivo

Se vi piace un look un po’ street style, questo genere di occhiali è perfetto per voi perché aggiunge un tocco di coolness all’insieme. T-shirt, sneakers, anche chunky, it bag coloratissime completeranno l’insieme.

Look romantico

Altra alternativa è il look romantico: capello sciolto, magari a onde morbide, abitini bonton con i colletti peter pan (quelli tondi un po’ da scolaretta), scarpe basse e toni pastello, se abbinati ad un occhiale del genere acquisiranno immediatamente grinta in più.

Look grunge

In alternativa, è perfetto se vogliamo aggiungere un accessorio cool ad un look street style: con un jeans ripped, magari nero o sui toni del grigio, una maglio bianca oppure stampata e un cardigan o una camicia a quadri un po’ grunge, l’effetto super trendy è assicurato.

Fonte: Getty Images

A chi stanno bene occhiali da sole con lenti da vista

Gli occhiali da sole con lenti da vista stanno bene a tutti: l’importante scegliere il modello più adatto al nostro viso e soprattutto al nostro stile e alle nostre necessità. Se ad esempio non amate le montature troppo pesanti (anche considerato che le lenti da vista le appesantirebbero ulteriormente), meglio optare per modelli in metallo sottile, più leggeri. Attenzione anche ai naselli: verificate che, dato il peso delle lenti, non vi infastidiscano.