Come indossare il cappello: idee di look

Mi piacciono tanto i cappelli, ma non so mai come metterli: mi dai qualche consiglio?

I cappelli sono un accessorio che fa pensare immediatamente all’autunno e all’inverno: caldi e glamour, rendono un look immediatamente chic. Ma come portarli con stile? E come orientarci per scegliere quello giusto? Ecco qualche idea di look e qualche consiglio per voi.

Come indossare il cappello: a chi sta bene

Non ci sono controindicazioni all’uso del cappello: il cappello sta bene a tutte… perché ce n’é uno per tutte! Ognuna di noi deve scegliere quello che più la valorizza e la fa sentire a proprio agio, indipendentemente da quelle che possono essere le mode del momento. Se allo specchio non vi vedete un determinato modello, oppure se non vi ci sentite comode, allora non fa per voi. I modelli di cappello sono talmente tanti che è difficile non trovare quello giusto. Non fermatevi ai berrettini o ai cappelli a tesa larga. Ci sono le cloches, i baschi, i bucket hat, i panama… il vostro cappello è lì fuori, aspetta solo voi!

Come indossare il cappello: come abbinarlo

Attenzione ad un’altra cosa importante: non tutti i cappelli stanno bene su tutto. Ad esempio, un berretto con il pon pon starà bene su un parka o su un cappotto per renderlo più sportivo e sdrammatizzarlo, ma lo eviterei sulla redingote. Viceversa, un cappello a tesa larga starà bene sul cappotto, ma sul piumino farebbe a pugni. Adattatelo quindi alla situazione e al contesto, oltre che al vostro viso.

Come indossare il cappello: il vostro stile

Il cappello che scegliete contribuisce in modo determinante allo stile che volete ottenere. Può essere più o meno cool, più o meno street style, più o meno bon ton. E’ appunto un accessorio e come tale va utilizzato: per aggiungere un tocco in più al vostro look. Altra cosa importante: a mio avviso, non è indispensabile. Indossatelo solo se davvero ve lo sentite, altrimenti finireste per tenerlo tutto il tempo in mano o in borsa!