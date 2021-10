Parka: come indossare la giacca perfetta per la mezza stagione

Il parka è una giacca ideale per la mezza stagione: spesso è sfoderabile, è impermeabile e sportivo. Rispetto al trench, che ha quell’allure più da parisienne chic o preppy e bon ton, ha un gusto più sportivo. Potete indossarlo in versione casual, ma non solo: con i giusti accorgimenti diventa un capo super glam. Vediamo insieme come portarlo questo autunno!

Parka, come indossarlo con stile: con gli stivali

Se le gambe sono il vostro punto di forza, approfittate del parka per esibirle. Normalmente questo tipo di giacche ha una coulisse sul fondo che permette di stringerle: utilizzatela per arricciarle, in modo da alzare leggermente l’orlo. Abbinatelo a stivali alti al ginocchio, da cavallerizza, texani ma preferibilmente a tacco basso. Personalmente lo preferisco a gamba nuda, ma, se siete freddolose, potete indossare una bella calza coprente (evitate la velata, vi raccomando).

Parka, come indossarlo con stile: con la jumpsuit

La jumpsuit è un capo perfetto per essere abbinato al parka, se volete un look sportivo e casual. Indossatelo con sneakers e preferite un colore neutro, come il nero, che si abbina in modo facile al classico verde di questa giacca.

Parka, come indossarlo con stile: chiccoso

Se siete tipi più chiccosi, potete indossare il parka in modo femminile, come fa la stylist Alexandra Lapp. Jeans a sigaretta, stivaletti alla caviglia (attenzione: combinazione da preferire se avete polpacci e caviglie sottili, altrimenti preferite scarpe basse sul collo del piede), dolcevita verde militare e parka bicolor con motivi mimetici. Cosa rende il tutto più femminile? La borsa a mano ladylike.

Parka, come indossarlo con stile: con gli stivali

Il parka non è solo verde militare: potete sceglierlo colorato, cerato, in fantasia, lungo, corto. Vi basta solo ricordare questo: più il parka è elaborato, più semplice e basic sarà il resto del vostro look.

Parka, come indossarlo con stile: con il collo di ecopelliccia

Andando verso la stagione invernale, potete inserire l’imbottitura nel parka e aggiungere il collo di ecopelliccia, che può avere una tonalità neutra o essere coloratissimo: un bel modo per rendere questa giacca più girly e sbarazzina!