Come indossare la jumpsuit: idee di look

La tuta, o jumpsuit, è un capo decisamente versatile che può adattarsi a varie situazioni e a vari tipi di fisico. Sì, avete capito bene: a seconda di come viene indossata, quindi se si decide o meno di segnare il punto vita e dove si decide di segnarlo, può essere utilizzata sia da clessidre e pere, che da rettangoli o triangoli rovesciati. Probabilmente sono fisici a mela quelli a cui la jumpsuit dona meno, perchè nel loro caso è bene non segnare troppo il punto vita. E adesso vediamo qualche consiglio di look.

Come indossare la jumpsuit: colorata

Chi ha detto che la tuta deve per forza essere scura? Un po’ di colore non guasta mai, soprattutto se si tratta di toni che fanno risaltare i nostri colori naturali, da scegliere a seconda del proprio sottotono e della propria carnagione. Completatela con accessori in colore a contrasto, se siete coraggiose, con un ton sur ton, oppure staccate con un metal.

Come indossare la jumpsuit: a strati

Spesso le tute sono fatte per metterci qualcosa sotto, come nel caso di quella che vedete nella foto di seguito. Un look del genere è un adorabile mix che ricorda il look inglese, con scarpa stringata e dolcevita. Nel caso abbiate una tuta smanicata acquistata per l’estate, non trascurate l’idea di utilizzarla anche per la mezza stagione con sotto una camicia bianca, un capo must have che risolve mille problemi di look, come ho spiegato approfonditamente nel mio blog.

Come indossare la jumpsuit: incrociata

E’ un taglio che mi piace moltissimo. Perfetta per le mamme che allattano, o anche semplicemente per chi vuole indossare un capo sexy senza essere eccessivo, in stile très français. Portatela con scarpe basse, sneakers, décolleté o sandali. Il mio consiglio è quello di evitare i tacchi per non rischiare di cadere nell’effetto femme fatale.