Tuta da aviatore, come indossarla e a chi sta bene

La tuta da aviatore è il nuovo must have: un pezzo unico, sportivo, super cool. Vediamolo in versione streetstyle

Fonte: Getty Images Idee di look con la tuta da aviatore

La moda a volte davvero stupisce: chi l’avrebbe mai detto che un capo destinato ad un ambiente come l’aviazione sarebbe diventato un must have? E invece eccolo qui! Da portare in modo super casual, da abbinare con accessori diversi a seconda dell’allure che vogliamo darle, la tuta da aviatore sarà davvero un capo che una volta inserito nel nostro guardaroba faticherà ad uscire!

La prima non fu la tuta da aviatore…

Prima della tuta, un altro capo destinato ad un uso completamente diverso e che è diventato onnipresente in qualunque armadio è niente meno che… il jeans! La tela denim infatti era un materiale forte e resistente con cui si fabbricavano i pantaloni e le tute da lavoro degli operai.

Come abbinare la tuta da aviatore

Non solo verde

Innanzitutto: è vero che quella verde è quella che va per la maggiore, ma nessuno ci vieta di sceglierla di un altro colore, blu ad esempio. Con un pantalone sopra la caviglia (eventualmente risvoltatelo) e le maniche arrotolate è casual e chic. Se ci abbinate accessori decisi come un paio di occhiali dalla montatura pilot, sarete perfette.

Fonte: Getty Images

Con gli anfibi

Per le più grunge! L’anfibio qui fa proprio military style, che non è affatto male, soprattutto in caso di maltempo estivo! L’abbinamento perfetto è con il chiodo in pelle nera o con il blouson in pelle color cuoio. La controindicazione è che l’anfibio deve starvi bene sopra al pantalone, il che non è una cosa proprio adatta a tutte.

Fonte: Getty Images

Con i tacchi

Questa è la versione da vera fashion victim. Tacchi a spillo e mini borsa, quindi accessori super femminili abbinati ad un capo all’apparenza super maschile: ecco il concetto di decontestualizzare! Il mio suggerimento è di adottare colori non troppo forti: nude o metal saranno perfetti, idem dicasi per il make up.

Fonte: Getty Images

Con le sneakers

Il modo più semplice e sbarazzino di indossarla! Metteteci sotto una t-shirt bianca semplicissima e aggiungete accessori colorati: maxi occhiali luminosi, sneakers gioiello, una collana luminosa… Sono tutte opzioni che vanno benissimo. Se siete per le cose semplici, basteranno una sneaker bianca e una shopper colorata: sarete perfette!

Fonte: Getty Images

A chi sta bene la tuta da aviatore

Si tratta di un capo intero, quindi più difficile da adattare alla fisionomia rispetto a due pezzi spezzati, soprattutto se abbiamo fianchi o seno morbido. In questo caso, preferite un modello dal taglio over, da adattare al vostro fisico aggiustando gli orli o la cintura per rendere l’insieme più femminile e armonioso. Se invece abbiamo fianchi sottili e seno minuto, la tuta funzionerà: ci basterà aggiungere personalità con gli accessori!