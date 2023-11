Side strap pants, tutti i look delle celebs da imitare

Fonte: Getty Images Consigli di stile sui side strap pants

Non so se ci avete fatto caso, ma la moda dei pantaloni con la banda laterale in colore a contrasto sta letteralmente dilagando: fashion blogger e influencer indossano questo capo sia in versione sportiva, che in versione più glamour ed elegante. Detto questo, noi comuni mortali, come possiamo mettere questi pantaloni senza assomigliare a dei carabinieri? Vediamo insieme qualche proposta di look.

Side strap pants: idee di look

Con le sneakers

Diciamo che secondo me è il modo più semplice per indossarli. Nel caso il taglio del pantalone sia morbido, un po’ come quello di una tuta, allora è prettamente sportivo. Nulla vi vieta di indossarli con le scarpe alte, ma secondo me rischiate di spegnerli un po’. Se volete ottenere un look un po’ più elegante, optate per una camicia bianca, magari indossata fuori, in modo molto casual. Potete anche abbinare una maglia tricot oversize e sopra, come capo spalla, un cappotto destrutturato o un bel parka.

Fonte: Getty Images

Eleganti

Se invece il pantalone è tagliato a palazzo oppure a sigaretta, allora potete concedervi un look più formale, perfetto anche per un pranzo fuori al ristorante. Abbinateci una giacca lunga, magari stile military, o, se il meteo lo permette, sandali. Le influencer li lasciano lunghissimi, tanto che i tacchi vengono praticamente completamente coperti: se volete allungare la vostra figura, le gambe in particolare, è una strategia che funziona. In alternativa, attenzione all’orlo in modo da non fare errori quando li acquistate: l’orlo deve cadervi ad almeno un centimetro da terra (sopra il tacco), altrimenti strascicherà e si sporcherà in modo molto poco chic!

Fonte: Getty Images

Quando indossare i side strap pants

Questo genere di pantalone va benissimo sia indossato in chiave sportiva, quindi è perfetto per andare a scuola, ma anche in palestra, se lo declinate in versione tuta. Se invece lo portate come pantalone strutturato, andrà bene per la scuola, ma anche per un giro in centro con le amiche o un cinema serale. Vi basterà gestire gli accessori in modo adatto all’occasione: per un look più casual saranno perfette sneakers e borsa a spalla, o zainetto. Per un look più chic, potete indossare una borsetta un po’ più ladylike e scarpe con un po’ di tacco.

A chi stanno bene i side strap pants

Come la maggior parte die capi d’abbigliamento, anche i side strap pants possono stare bene un po’ a tutte, basta aver cura di sceglierli nel modo giusto, selezionando un modello che ci valorizzi. Dal momento che hanno una banda laterale, se avete fianchi morbidi, evitate i modelli asciutti: funzioneranno molto meglio i modelli palazzo o pantaculotte, che accarezzano le linee della figura senza segnarle.

Optate per un colore scuro, con la banda laterale in colore a contrasto, ma non troppo chiaro, in modo che l’occhio non cada proprio lì. L’ideale sarebbe un ton sur ton: nero e grigio, blu e nero, o simili. Un’altra alternativa può essere un pantalone di base scuro, sempre un modello morbido, con gli strap laterali il tonalità fluo, ma super sottili, proprio una linea luminosa: in questo modo avrete il vostro side strap pant, ma sarà adatto alla vostra fisionomia!