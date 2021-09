Non si può dire che i colori fluo siano una tendenza, ma di certo sono sfumature che può capitare di indossare. C’è chi li ama e chi li odia: vediamo insieme qualche idea per indossarli, andando per gradi, dalle più coraggiose a chi preferisce look meno strong.

Look al neon, idee per indossare i colori fluo: total look

Se il vostro obiettivo è quello di non passare inosservate, un bel look al neon è quello che fa per voi! Per quanto possiate essere coraggiose però, non esagerate. Se indossate un completo super fluo, come quello nella foto sotto ad esempio, cercate di smorzare un pochino con gli accessori, quindi scegliendo borsa e scarpe nere o bianche. Ovviamente il giallo è il colore più “lampeggiante” di tutti, ma lo stesso vale con altri fluo, dal rosa, al verde all’arancione.

Look al neon, idee per indossare i colori fluo: un solo capo

Se non ve la sentite di osare con il total look, allora provate con un solo capo e magari evitate il giallo. Potrebbe essere una giacca, un paio di pantaloni, una blusa, un cappotto. In questo caso, abbiate l’accortezza di posizionare il capo fluo nella parte del corpo che è il vostro punto di forza, perché l’attenzione si concentrerà lì (per ovvie ragioni!).

Look al neon, idee per indossare i colori fluo: un accessorio

Volete andare ancora più easy? Allora optate per un accessorio: una borsa, un paio di scarpe, un gioiello, che illumini il vostro look. Basta anche solo un dettaglio, come nella foto sotto: quella stessa borsa fucsia e in fantasia potete indossarla su un total look bianco o nero, o su jeans e t-shirt per sdrammatizzare al massimo! Personalmente eviterei il make up o fermagli tra i capelli e simili: li trovo molto girly, quindi OK se avete meno di trent’anni.