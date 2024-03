Abbinare il giallo: consigli per un outfit perfetto

Come abbinare il giallo: ecco i consigli per un look perfetto! Fonte foto Pinterest

Caldo, solare, energizzante: sto parlando del giallo! Si tratta di un colore molto carico, potente, non sempre facilissimo da abbinare. Ecco qui qualche ispirazione per aiutarvi ad indossarlo al meglio!

A chi sta bene il giallo

Il giallo sta bene a tutte… ma dipende dal punto di giallo. Il giallo infatti è un colore che spazia dall’ocra, al giallo limone, al giallo pastello… ce ne sono infinite sfumature, più o meno intense e più o men brillanti. A seconda della vostra carnagione, ma anche a seconda del vostro stile e dei vostri gusti, vi basterà scegliere quello più adatto a voi. Se avete una carnagione olivastra, sarà perfetto per voi un colore più intenso e carico, ma non necessariamente brillante, come il giallo senape. Se invece avete una carnagione lunare, meglio optare per un giallo tenue, in tonalità sorbetto.

Quando abbinare il giallo

Il giallo è un colore che può essere messo sempre, non ha particolari controindicazioni, anzi. Potete portarlo dall’ufficio alla cerimonia, sempre adattandone al brillantezza al contesto. Un giallo fluo non andrà bene per un matrimonio, per cui sarà più indicato un colore pastello

I colori da abbinare al giallo

Bianco e nero

Il bianco e il nero sono sempre perfetti. Smorzano la potenza del colore e lo rendono più portabile, anche nella vita di tutti i giorni, riuscendo a ravvivare anche una seria mise da ufficio.

Giallo abbinato al denim

Come già detto per il rosa o per il corallo, il denim è un non colore e con i jeans non si sbaglia mai. In più, il denim renderà più sportivo e frizzante il vostro look, sdrammatizzandolo.

Idee di look con il giallo

Total look in giallo

Un capo giallo

L’accessorio giallo

Se non volete osare il total look, ma amate questo colore, provate con un accessorio: scarpe, bijoux, borsa… quello che preferite. Ad esempio, potete mettere una collana gialla sopra una maglia a righe marinière, o un paio di ballerine su un total look bianco, oppure una borsa gialla su un look più sportivo.