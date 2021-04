editato in: da

La maglia a righe è un classico del guardaroba che non smette mai di essere attuale, fresco e portabile a qualunque età. Come fare per indossarlo con stile? Ecco qualche consiglio per voi!

Marinière, come indossare con stile la maglia a righe: quale scegliere

Come orientarsi per scegliere la maglia a righe marinière? Ci sono tantissime varianti di questa maglia, in varie combinazioni colore colori. A me piace moltissimo quella con il fondo bianco e le righe sottili in colore a contrasto, dal blu, al bluette, al rosso al nero. Sono poi graziosissime quelle con delle parole ricamate, con dei piccoli dettagli che le rendono speciali, oppure le maglie marinière in cotone pesante, un po’ in stile Bretone, con i bottoni in metallo sulle spalle. Abbinatele al denim, in primavera all’intramontabile trench e aggiungete un piccolo tocco di colore con gli accessori. Se non sapete quale scegliere, il rosso è sempre perfetto!

Marinière, come indossare con stile la maglia a righe: easy chic

Potete portarla in modo molto rilassato con pantaloni cropped e sneakers e accessoriare il tutto con una borsa di paglia e sneakers bianche, che sono sempre perfette e non stancano mai! Il look basic è sempre molto fine e si adatta perfettamente a contesti rilassati e casual.

Marinière, come indossare con stile la maglia a righe: per le modaiole, mix and match

Qui ragazze siamo ad un livello pro: la maglia a righe è già in fantasia, quindi l’ideale sarebbe quello di non aggiungerne altre nel look. Se però siete delle vere fashion addicted, come la stylist Alexandra Lapp, nella foto sotto, allora il mix and match potrebbe fare al caso vostro. Righe, quadri e pois possono mettere a dura prova, ma lei riesce a tenere in piedi il look. Vi consiglio di copiarla solo se non temete di sentirvi al centro dell’attenzione!