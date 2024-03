Mix and match fantasie: abbinamenti alla moda

Fiori, righe, quadri, pois: come si abbinano le fantasie tra loro in modo trendy e chic?

Fonte: Pinterest fantasie mix and match

Le fantasie, soprattutto in primavera estate, sono bellissime e coloratissime: fiori, quadri, righe, pois, maxi pattern, microdisegni… ce n’è davvero per tutti i gusti! Quello che si vede spessissimo poi è la tendenza mix and match, ossia mescolare tra di loro fantasie diverse. Non è un’operazione semplicissima e si rischia di cadere in quello che io chiamo l’effetto arlecchino. Ecco qualche consiglio per osare al meglio con le fantasie non solo in primavera estate, ma tutto l’anno.

Come indossare il mix and match di fantasie: in generale

Come vi ho già anticipato, abbinamenti di questo tipo sono delicati: bisogna avere un’attenzione chirurgica nell’uso del colore e nel dosaggio degli accessori, perché il rischio di eccedere è davvero dietro l’angolo! Gli accessori quindi saranno sempre in tono con uno dei colori che indossate, ma tutti dello stesso colore, possibilmente anche della stessa sfumatura. Non è necessario che siano per forza neutri, bianchi, neri o metal, possono anche essere coloratissimi, ma il colore deve essere preferibilmente uno solo.

A chi è adatto il mix and match

Di certo parliamo di abbinamenti che si fanno decisamente notare: astenersi quindi se non amate sentirvi gli occhi addosso, o se gli abbinamenti di colore eccessivi non sono il vostro genere. In questo secondo caso, piuttosto optate per un tono su tono, o su un massimo di due colori, bianco e nero, ad esempio.

Mix and match fantasie: come gestirlo

I colori

Fate in modo che uno dei due capi risalti sull’altro: uno dei due avrà i colori più sgargianti, più luminosi, l’altro, anche se in fantasia, sarà un po’ più neutro (per neutro, in questo contesto, intendo anche solo una riga bianca e nera).

Le stampe

L’ideale, se vi piacciono le stampe, è di alternarle a righe o pois, in modo da equilibrare il tutto. Cercate di fare in modo che uno dei colori delle stampe sia lo stesso di quello delle fantasie, quindi, ad esempio se la maglia è verde con dettagli neri e rossi, che la gonna sia a righe bianche e nere (l’esempio sotto, per esempio è uno di quelli a cui ispirarsi, ma da non copiare pedissequamente… a meno che non dobbiate partecipare ad una fashion week!)

Gli accessori

Gli accessori nel mix and match sono un elemento importante. Potete sceglierli in modo che riprendano uno dei colori della fantasia, oppure, per non appesantire l’insieme, potete optare per un colore neutro. Il bianco e il nero ovviamente funzionano molto bene, ma va benissimo anche il metal: argento, oro, rose gold, saranno perfetti per spezzare l’insieme.