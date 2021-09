Jeans palazzo: Seventies con stile

editato in: da

I jeans palazzo stanno tornando e, fidatevi, è una bellissima notizia! Potete indossarli in modo sia casual che elegante e vestono bene vari tipi di fisico: vediamo come!

I jeans palazzo stanno tornando: perché ci piacciono

Innanzitutto, a seconda di come li portate, possono valorizzare il vostro fisico sia che l’addome sia il vostro punto di forza, sia che non lo sia. Se volete mettere in risalto il punto vita, infatti, vi basterà scegliere un modello a vita alta e portarli con una camicia o una blusa infilata dentro. In caso contrario, scegliete un modello a vita regolare e portatelo con una blusa corta, lunga massimo ai fianchi e svasata, a trapezio. L’effetto sarà super! Se volete regalarvi qualche centimetro in più, potete portarli con scarpe con un po’ di tacco, come gli ankle boots.

I jeans palazzo stanno tornando, idee di look: con la felpa con il cappuccio

Se volete indossarli in un look casual, vi basterà portarli con una felpa con il cappuccio, magari dal gusto college. Ai piedi potete mettere anche scarpe basse: fate regolare l’orlo in modo che non tocchi il pavimento e potrete portare i vostri jeans palazzo sia con i tacchi che con le scarpe basse!

I jeans palazzo stanno tornando, idee di look: con la camicia svolazzante

Per un look easy, da portare anche in ufficio, provate con una blusa svolazzante. Sceglietela in fantasia oppure in tinta unita e abbinatela ad un blazer in tweed o pied de poule, magari da lasciare aperto e lungo fino al fianco. Per quanto riguarda il colore, potete sceglierlo chiaro, oppure scuro: il mio consiglio è di preferirlo di un indaco scuro, più facile da abbinare in autunno inverno.

I jeans palazzo stanno tornando, idee di look: con la camicia lunga

Altra idea di look per l’ufficio: una bella camicia bianca, da portare lunga, e sopra un pull smanicato, magari corto. In caso optiate per questa soluzione, il mio suggerimento è quello di indossare calzature con un filo di tacco, perché le varie lunghezze sovrapposte tendono ad accorciare la figura.

I jeans palazzo stanno tornando, idee di look: con il trench

Per chi ama il look British da portare fin da subito, il trench è un’ottima scelta! Potete indossarlo sopra i vostri jeans palazzo e sdrammatizzare il tutto con una felpa super easy. Per quanto riguarda le scarpe, io direi sneakers, ma potete indossare anche un paio di stivaletti con il tacco per ottenere un look un po’ più ricercato.