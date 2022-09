Fonte: Unsplash Dimmi che zaino porti e ti dirò chi sei

Ormai l’inizio della scuola alle porte… avete già lo zaino giusto? Magari sì, ed è lo stesso dalla prima superiore: ci siete affezionatissime e non lo cambiereste per nulla al mondo… e fate bene! Ma se, per qualche disgraziatissima ragione, si dovesse essere rotto o strappato e fosse diventato inservibile, oppure semplicemente avete voglia di qualcosa di nuovo, ecco una serie di idee che possono esservi utili per ricominciare l’anno con stile senza dimenticare la comodità!

Comodi e cool

Gli Invicta erano gli zaini più cool degli anni ’80 (li avevamo tutti, soprattutto il mitico Jolly). Adesso le proposte sono super cool, capienti, comode e coloratissime, per accontentare anche chi vuole distinguersi dalla folla.

In fantasia

Vi piacciono le fantasie e non mettereste mai uno zainetto in tinta unita? Benissimo! Gli Eastpak allora sono proprio quello che fa per voi. Le collaborazioni poi con vari designer li rendono unici, tutti diversi l’uno dall’altro.

Smart e funzionali

Se volete che il vostro zaino, oltre che comodo, bello e capiente, sia anche funzionale, allora potrebbero tornarvi utili gli attacchi integrati per le USB, oppure il vano contenitore per la borraccia o il laptop. Seven ne propone di tantissimi tipi: dovete solo scegliere la fantasia che preferite!

Naturali, con un tocco da esploratori

Se amate i toni neutri e lo stile minimal, allora andranno benissimo per voi dei modelli basic, in tinta unita, semplici e lineari. Quelli della linea Napapijri sono perfetti, perché associano lo stile da nature lovers a quello pratico e super tecnico di chi la natura la vive anche.

Creativo, per essere unici

Se volete davvero avere qualcosa di unico, allora il modo miglior è quello di creare qualcosa che sia solo vostro! Il brand svedese Fjällräven, che produce zaini dagli anni ’60, vi permette di farlo: con il modello Kånken potete personalizzare ogni dettaglio per rendere il vostro compagno di avventure unico e solo vostro.