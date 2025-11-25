L'Investimento indistruttibile: perché Eastpak è sempre un affare ma oggi ancora di più, con il Black Friday di Amazon

Con il Black Friday alle porte, è arrivato il momento perfetto per rinnovare il tuo guardaroba di accessori con un vero e proprio pezzo di storia dello streetwear: Eastpak. Famoso per la sua resistenza leggendaria, garantita dall’iconica garanzia di 30 anni, questo marchio non è solo sinonimo di zaino per la scuola, ma è un accessorio versatile e funzionale per ogni aspetto della tua vita.

Su Amazon, in occasione della settimana del Black Friday, l’offerta è ricchissima: dagli zaini classici alle borse da viaggio e ai marsupi più trendy, è il momento giusto per fare un investimento intelligente. E non dimenticare: gli accessori Eastpak sono anche una fantastica idea regalo per Natale, un pensiero utile e di stile che sarà sicuramente apprezzato.

Gli zaini più amati

Iniziamo con l’icona: lo zaino classico (Padded Pak’r). È il modello che ha definito una generazione. Semplice, essenziale e indistruttibile. Se devi portare libri, laptop (fino a 13-14 pollici, a seconda del modello), o semplicemente l’essenziale per il weekend, il Padded Pak’r è la scelta giusta.

Consiglio regalo: Il Padded Pak’r dai vivaci contrasti dai colori pop è un regalo intramontabile per gli studenti o per chi ama uno stile casual e pratico.

Se lo zaino Padded Pak’r è l’icona minimalista, il Tutor 39L è il suo fratello maggiore iper-organizzato e capiente. Con ben 39 litri di volume, è la scelta ideale per chi non vuole rinunciare a nulla, sia che si tratti di materiale scolastico, attrezzatura sportiva o accessori da ufficio.

Borse e marsupi, comodi e cool

Tra le borse più comode e iconiche del brand, la borsa Delegate di Eastpak. Amata da chi desidera la funzionalità di uno zaino ma preferisce lo stile elegante e l’accesso rapido di una borsa a tracolla (messenger bag), con i suoi 20 litri di volume offre uno spazio generoso senza risultare ingombrante.

La borsa a tracolla Eastpak Flex da 3.5 litri, specialmente nella classica colorazione nera, è l’accessorio urban cool per eccellenza. Ideale per chi ha abbandonato la pesantezza di uno zaino ma ha ancora bisogno di portare con sé molto più del solo telefono e portafoglio. Per questo potrebbe essere il regalo perfetto per papà, zii, nonni e fratelli!

Come non menzionare il classico marsupio, l’accessorio che ha definito lo streetwear e che oggi è più popolare che mai. Il modello Doggy Bag è l’alternativa alla borsa mini,ottimo per portare con sé non solo telefono e portafoglio, ma anche occhiali da sole, un piccolo snack o un mazzo di chiavi più grande. Portato cross-body (a tracolla, sul petto) o in vita, è un modo sicuro per tenere gli oggetti di valore sempre sotto il tuo controllo visivo.

Molto divertente e anni ’90 anche le tante versioni a stampa, coloratissimi sopra ad ogni outfit!

Borsoni e trolley per le tue avventure

Fai sport o sei spesso via per brevi viaggi o trasferte? Oppure conosci qualche amico o parente che fa questa vita? Easpack è un prezioso alleato per chi passa tanto tempo fuori casa e ha bisogno di praticità, capienza e resistenza.

Il borsone Eastpak Compact (di varie capienze diverse sulla base del Litri) contiene facilmente scarpe da ginnastica, abbigliamento sportivo, asciugamano e kit doccia ed è perfetto per un viaggio fuori porta di 24-48 ore.



In tema di viaggi, non possiamo concludere una guida agli acquisti Eastpak senza parlare dei loro trolley, famosi per la loro leggerezza e resistenza, e il modello Trans4 S è perfetto per i viaggi brevi o come bagaglio a mano.

L’Eastpak Carry Pack è la borsa che non deve mai scegliere tra essere un borsone e uno zaino. È un accessorio convertibile che unisce la semplicità di una duffel bag con la praticità di trasporto di uno zaino, rendendolo l’alleato ideale per i viaggi avventura, i weekend e le gite dove la versatilità è fondamentale.

a sua vera forza, tuttavia, sta nel design “2-in-1”: puoi portarlo a mano come un borsone grazie alle maniglie superiori e laterali, oppure, per le lunghe camminate o quando hai bisogno di distribuire il peso, puoi indossarlo comodamente come uno zaino grazie agli spallacci imbottiti e regolabili.

