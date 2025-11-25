It’s time to eastpak. Per la scuola, per il lavoro e per il viaggiare: è il momento di investire sull’iconico zaino in tutte le sue versione

L'Investimento indistruttibile: perché Eastpak è sempre un affare ma oggi ancora di più, con il Black Friday di Amazon

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Pubblicato: 25 Novembre 2025 12:22

It’s time to eastpak. Per la scuola, per il lavoro e per il viaggiare: è il momento di investire sull’iconico zaino in tutte le sue versione
iStock
Lo zaino di Eastpak e non solo, in sconto su Amazon

Con il Black Friday alle porte, è arrivato il momento perfetto per rinnovare il tuo guardaroba di accessori con un vero e proprio pezzo di storia dello streetwear: Eastpak. Famoso per la sua resistenza leggendaria, garantita dall’iconica garanzia di 30 anni, questo marchio non è solo sinonimo di zaino per la scuola, ma è un accessorio versatile e funzionale per ogni aspetto della tua vita.

Su Amazon, in occasione della settimana del Black Friday, l’offerta è ricchissima: dagli zaini classici alle borse da viaggio e ai marsupi più trendy, è il momento giusto per fare un investimento intelligente. E non dimenticare: gli accessori Eastpak sono anche una fantastica idea regalo per Natale, un pensiero utile e di stile che sarà sicuramente apprezzato.

Gli zaini più amati

Iniziamo con l’icona: lo zaino classico (Padded Pak’r). È il modello che ha definito una generazione. Semplice, essenziale e indistruttibile. Se devi portare libri, laptop (fino a 13-14 pollici, a seconda del modello), o semplicemente l’essenziale per il weekend, il Padded Pak’r è la scelta giusta.

Offerta
Eastpak
Eastpak
Zaino Classico (Padded Pak'r) 24L
55,00 EUR −46% 29,89 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
Offerta
Eastpak
Eastpak
Zaino Classico (Padded Pak'r) 27L
65,00 EUR −50% 32,29 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Consiglio regalo: Il Padded Pak’r dai vivaci contrasti dai colori pop  è un regalo intramontabile per gli studenti o per chi ama uno stile casual e pratico.

Offerta
Eastpak
Eastpak
Zaino Classico (Padded Pak'r)con contrasti
42,99 EUR −21% 33,89 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Se lo zaino Padded Pak’r è l’icona minimalista, il Tutor 39L è il suo fratello maggiore iper-organizzato e capiente. Con ben 39 litri di volume, è la scelta ideale per chi non vuole rinunciare a nulla, sia che si tratti di materiale scolastico, attrezzatura sportiva o accessori da ufficio.

Offerta
Eastpak
Eastpak
Zaino Tutor 39L
60,80 EUR −12% 53,69 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Borse e marsupi, comodi e cool

Tra le borse più comode e iconiche del brand, la borsa Delegate di Eastpak. Amata da chi desidera la funzionalità di uno zaino ma preferisce lo stile elegante e l’accesso rapido di una borsa a tracolla (messenger bag), con i suoi 20 litri di volume offre uno spazio generoso senza risultare ingombrante.

Offerta
Eastpak
Eastpak
Delegate 20L
60,00 EUR −48% 31,19 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

La borsa a tracolla Eastpak Flex da 3.5 litri, specialmente nella classica colorazione nera, è l’accessorio urban cool per eccellenza. Ideale per chi ha abbandonato la pesantezza di uno zaino ma ha ancora bisogno di portare con sé molto più del solo telefono e portafoglio. Per questo potrebbe essere il regalo perfetto per papà, zii, nonni e fratelli!

Offerta
Eastpak
Eastpak
Flex borsello 3,5L
28,00 EUR −5% 26,59 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Come non menzionare il classico marsupio, l’accessorio che ha definito lo streetwear e che oggi è più popolare che mai. Il modello Doggy Bag è l’alternativa alla borsa mini,ottimo per portare con sé non solo telefono e portafoglio, ma anche occhiali da sole, un piccolo snack o un mazzo di chiavi più grande. Portato cross-body (a tracolla, sul petto) o in vita, è un modo sicuro per tenere gli oggetti di valore sempre sotto il tuo controllo visivo.

Offerta
Eastpak
Eastpak
Marsupio Doggy bag
30,00 EUR −49% 15,19 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Molto divertente e anni ’90 anche le tante versioni a stampa, coloratissimi sopra ad ogni outfit!

Offerta
Eastpak
Eastpak
Marsupio Doggy bag
28,00 EUR −41% 16,39 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Borsoni e trolley per le tue avventure

Fai sport o sei spesso via per brevi viaggi o trasferte? Oppure conosci qualche amico o parente che fa questa vita? Easpack è un prezioso alleato per chi passa tanto tempo fuori casa e ha bisogno di praticità, capienza e resistenza.
Il borsone Eastpak Compact (di varie capienze diverse sulla base del Litri) contiene facilmente scarpe da ginnastica, abbigliamento sportivo, asciugamano e kit doccia ed è perfetto per un viaggio fuori porta di 24-48 ore.

Offerta
Eastpak
Eastpak
Borsone Compact 34L
35,00 EUR −5% 33,19 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

In tema di viaggi, non possiamo concludere una guida agli acquisti Eastpak senza parlare dei loro trolley, famosi per la loro leggerezza e resistenza, e il modello Trans4 S è perfetto per i viaggi brevi o come bagaglio a mano.

Offerta
Eastpak
Eastpak
Trans4 S - 44L
105,00 EUR −14% 90,29 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

L’Eastpak Carry Pack è la borsa che non deve mai scegliere tra essere un borsone e uno zaino. È un accessorio convertibile che unisce la semplicità di una duffel bag con la praticità di trasporto di uno zaino, rendendolo l’alleato ideale per i viaggi avventura, i weekend e le gite dove la versatilità è fondamentale.
a sua vera forza, tuttavia, sta nel design “2-in-1”: puoi portarlo a mano come un borsone grazie alle maniglie superiori e laterali, oppure, per le lunghe camminate o quando hai bisogno di distribuire il peso, puoi indossarlo comodamente come uno zaino grazie agli spallacci imbottiti e regolabili.

Offerta
Eastpak
Eastpak
Carry Pack borsone
95,00 EUR −39% 57,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

