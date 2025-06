Leggero ed economico: lo zaino sottovuoto sta rivoluzionando il modo di viaggiare

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Zaino sottovuoto

Si chiama zaino sottovuoto e sta rivoluzionando il modo di viaggiare! L’accessorio più desiderato dai viaggiatori di tutto il mondo si trova su Amazon ed è anche scontato! Si tratta di uno zaino che consente di contenere tutto ciò che ti serve per affrontare al meglio (e senza pensieri) il tuo viaggio, portando con te tutto ciò che vuoi.

Come funziona lo zaino sottovuoto

Ok, sicuramente ti abbiamo incuriosito. Dunque la prossima domanda è: come funziona lo zaino sottovuoto? Il suo funzionamento è tanto semplice quanto geniale. Ti basterà inserire all’interno gli oggetti e gli indumenti, riducendo poi il volume tramite l’estrazione dell’aria.

Un processo che consente di trasportare nello stesso spaio più cose, portandosi dietro uno zaino compatto. Il segreto sta in una valvola di scarico, posizionata dello scomparto principale, e in una pompa elettrica o manuale.

Per prima cosa si aprono gli scomparti, inserendo tutto ciò che serve, dai vestiti agli asciugamani, passando per il beautycase o i costumi. A questo punto si sigilla lo scomparto e si aziona la pompa che servirà per estrarre l’aria tramite la valvola. La valvola unidirezionale si utilizza premendo manualmente per comprimere, mentre quella elettrica garantisce un’aspirazione rapida.

Dopo che l’aria sarà stata aspirata non resterà che chiudere la valvola per mantenere al meglio il vuoto. Come per magia lo spazio all’interno si ridurrà, diminuendo al massimo il volume dello zaino.

I vantaggi? Potrai riempire il tuo zaino con tantissima roba, incastrando all’interno tutto ciò che vorrai! Lo zaino occuperà meno spazio, dunque potrai trasportarlo con facilità in aereo. Inoltre la compressione sottovuoto è particolarmente utile per proteggere da umidità e polvere gli oggetti, rendendoli impermeabili.

Qual è lo zaino migliore per viaggiare

Insomma: lo zaino sottovuoto è la soluzione che cercavi per rivoluzionare i tuoi viaggi (e renderli più semplici). Pronto ad usarlo? Il primo, in super offerta, è uno dei più amati su Amazon con più di 2.500 recensioni.

Con lo sconto del 24% costa poco meno di 76 euro. Leggero e traspirante, è facile da trasportare sulle spalle. La tasca posteriore con cerniera è ottima per proteggere gli oggetti di valore, dallo smartphone al passaporto, sino al portafogli.

Il materiale in poliestere impermeabile inoltre consente di proteggere dall’acqua tutto ciò che metti all’interno dello zaino. La sacca di compressione inoltre è facilissima da usare, per regalarti un bagaglio leggerissimo e perfetto per ogni tuo viaggio.

Zaino a compressione Zaino da cabina a compressione

Ottimo prezzo e super offerta pure per un altro zaino sottovuoto perfetto per i viaggi che ha oltre 6mila recensioni su Amazon. Costa meno di 70 euro ed è dotato di una funzione di compressione del vuoto che permette di espellere tutta l’aria all’interno con una valvola d’uscita.

Dotato di pompa per il vuoto da usare per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio, è arricchito con un caricatore USB e soddisfa i requisiti massimi per il bagaglio a mano di numerose compagnie aeree.

Non solo lo zaino, su Amazon puoi trovare anche il borsone a compressione, da abbinare per creare il set da viaggio perfetto. Costa meno di 40 euro ed la valigia perfetta per piccoli viaggi, comprimendo tutto ciò che c’è all’interno grazie al sistema sottovuoto.

