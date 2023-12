Tessuti, colori e modelli: scoprite quali sono i look migliori per celebrare dei fiori d'arancio in inverno

Fonte: iStock Look invernale per sposi

Sono sempre di più gli sposi che si lasciano sedurre dal fascino di un matrimonio d’inverno. Tuttavia, se da un lato l’atmosfera delle nozze natalizie non sembra avere eguali, dall’altro trovare un look adeguato alle basse temperature potrebbe rivelarsi piuttosto difficile. Non sempre, infatti, praticità ed eleganza vanno di pari passo, e riuscire a selezionare un outfit che possa proteggere dal freddo senza sacrificare lo stile non è affatto semplice.Vi state chiedendo come ci si debba vestire durante un matrimonio d’inverno? Dalla sposa agli ospiti, scopritelo in questa guida.

Il look della sposa per un matrimonio d’inverno

Dalla scelta del bouquet a quella della location, un matrimonio d’inverno può regalare molte soddisfazioni in termini di magia ed originalità. Ma se nessuno ha mai messo in discussione il fascino senza tempo che l’atmosfera natalizia può regalare al giorno del vostro ‘sì’, molti sottovalutano invece i picchi di eleganza che un abito da sposa invernale può raggiungere: scollature generose e tessuti leggeri possono infatti essere facilmente sostituiti da dettagli altrettanto suggestivi, ma decisamente più adatti alle temperature basse.

Il primo particolare da tenere in considerazione nella scelta di un abito da sposa invernale sono chiaramente le maniche: la scelta, in molti casi, ricade su quelle lunghe o a tre quarti, spesso realizzate con tessuti in pizzo o impreziosite da dettagli a mano e ricami. Altrettanto suggestive le maniche a pipistrello: ampie e romantiche, sono l’ideale se sognate un look da vera principessa. Nulla vi vieta, ad ogni modo, di optare per corpetti e bustier a cui abbinare delle maniche removibili, preziosissime alleate di stile nei mesi più freddi dell’anno.

Per un abito in perfetta sintonia con le atmosfere festive e natalizie il consiglio è invece quello di puntare su cristalli e dettagli scintillanti per un ‘effetto shiny’ mai più azzeccato. Promossi anche i modelli con collo alto e linee sinuose, per un effetto più minimal ma decisamente seducente. E se le basse temperature vi sembrano nemiche giurate delle scollature, scegliete un più discreto scollo a barca, soprattutto se avete organizzato delle nozze in stile retrò.

I migliori alleati dei matrimoni d’inverno restano tuttavia i soprabiti da sposa: potete optare per delle calde eco-pellicce, se non volete rinunciare ad uno stile principeso, oppure a delle suggestive mantelle e cappe, pensate per valorizzare gli abiti dalle linee più essenziali. Nulla vi vieta, comunque, di scegliere un classico cappotto, con dettagli che richiamino quelli dell’abito.

Matrimonio d’inverno, il look dello sposo

Il look dello sposo, composto da più ‘strati’ come camicia e giacca, si adatta molto bene alle temperature invernali. Tuttavia, sei nei mesi estivi e primaverili a farla da padrone erano tessuti leggeri, in quelli invernali meglio puntare per giacca e pantaloni in cashmere o lana di alta qualità. Per quanto riguarda la camicia, invece, il cotone rimane un ‘must’, anche se si può scegliere una qualità leggermente più pesante. Così come le loro consorti, anche gli sposi non possono assolutamente rinunciare ad un cappotto in tinta, da indossare durante lo shooting fotografico.

Ultimo capitolo, quello dei colori: nella stagione invernale le nuance più gettonate sono tradizionalmente quelle scure. Oltre all’intramontabile nero, via libera al blu in tutte le sue sfumature e al grigio antracite.

Matrimonio invernale, come si vestono gli ospiti

Trovare un look perfetto per un matrimonio invernale può rivelarsi molto difficile anche per gli ospiti, chiamati ad optare per un outfit sì elegante, ma allo stesso tempo capace di proteggerli dalle temperature gelide. Se per gli invitati di sesso maschile valgono le stesse regole dello sposo, e quindi scegliere tessuti più pesanti e nuance più scure, per quelle di sesso femminile ci sono diverse opzioni da passare al vaglio.

In primis, i tessuti: tra quelli irrinunciabili si colloca il velluto, soprattutto nel caso in cui la cerimonia si svolga nelle ore serali. Luce verde anche per la lana e per il tweed, in particolare se siete alla ricerca di uno stile retò e raffinato. Le tonalità? Come sempre vanno evitati il bianco e il nero, a cui si aggiungono le stampe floreali, decisamente più adatte ai mesi estivi. Le nuance da prediligere sono quelle più scure ed intense: oltre ai classici blu e grigio, decisamente adatti all’occasione anche il borgogna, il verde smeraldo e il marrone. Promossi anche il dorato e l’argento, soprattutto nel caso di un matrimonio natalizio.

Infine, i modelli da sfoggiare: che si tratti di opzioni con gonna o pantalone esistono dei veri e propri ‘evergreen’ perfetti per ogni occasione:

L’abito: è uno dei modelli più gettonati dalle invitate che non vogliono correre il rischio di passare inosservate. I tessuti da prediligere sono il velluto e la lana, meglio se non troppo pesante. Potete puntare sul classico long dress, meglio se dalle linee essenziali, o su un comodo modello midi, a cui abbinare collant o stivali. La scelta irrinunciabile? Il tubino in tweed.

è uno dei modelli più gettonati dalle invitate che non vogliono correre il rischio di passare inosservate. I tessuti da prediligere sono il velluto e la lana, meglio se non troppo pesante. Potete puntare sul classico long dress, meglio se dalle linee essenziali, o su un comodo modello midi, a cui abbinare collant o stivali. La scelta irrinunciabile? Il tubino in tweed. La jumpsuit : le tute pantalone sono delle ottime alleate di stile. Eleganti e sofisticate, possono essere impreziosite con cinture scintillanti ed accessori gioiello per un look difficile da dimenticare.

: le tute pantalone sono delle ottime alleate di stile. Eleganti e sofisticate, possono essere impreziosite con cinture scintillanti ed accessori gioiello per un look difficile da dimenticare. Tailleur: intramontabile e versatile, il completo giacca con pantalone è un’opzione da tenere sempre in considerazione. Meglio evitare il nero, che conferirebbe al vostro look un effetto troppo ‘formale’, e puntare su camicie dal taglio particolare per rendere l’ensemble ancora più glam.

intramontabile e versatile, il completo giacca con pantalone è un’opzione da tenere sempre in considerazione. Meglio evitare il nero, che conferirebbe al vostro look un effetto troppo ‘formale’, e puntare su camicie dal taglio particolare per rendere l’ensemble ancora più glam. Il soprabito: vero valore aggiunto di tutti gli outfit invernali, può aiutarvi a fare la differenza qualora abbiate scelto un ensemble più ‘basic’. Divertitevi a scegliere modelli dal taglio classico impreziositi da piume, collo di pelliccia o bottoni gioiello.

E le scarpe? Vanno certamente evitati sandali e scarpe aperte, non proprio ideali in caso di pioggia o, peggio ancora, neve. Oltre alle intramontabili décolletées, perfette qualora indossiate un maxi-dress o dei pantaloni, non sottovalutate il fascino degli stivali: da scegliere rigorosamente con tacco alto o medio, queste calzature sono perfette se abbinate ad abiti corti o midi. Tanto gli stivali al ginocchio quanto i cuissardes saranno degli ottimi alleati contro le temperature gelide, regalando allo stesso tempo un tocco di fascino a seduzione anche agli outfit più semplici.