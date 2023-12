Fonte: iStock Look con jumpsuit

Scegliere l’outfit perfetto quandi si è invitate ad un matrimonio è sempre un’impresa piuttosto ardua. Soprattutto se non si ama particolarmente scoprire le gambe. Se infatti moltissime donne puntano su abiti e gonne quando sono chiamate a prender parte a dei fiori d’arancio, altre, complici temperature troppo basse o un rapporto non proprio idilliaco con alcune parti del proprio corpo, preferiscono invece puntare sui look con pantaloni. Siete parte di questa seconda categoria? Ecco qualche idea di look per voi.

Look di matrimonio in pantaloni: perché sceglierlo

Abiti corti, spacchi seducenti e gonne al ginocchio sono degli ottimi alleati di stile quando si è invitate ad un matrimonio, ma non sottovalutate il fascino e l’eleganza di un outfit con i pantaloni. Se infatti le temperature sono troppo basse, oppure non amate particolarmente scoprire le gambe, optare per un ensemble dal sapore mannish potrebbe rivelarsi una scelta obbligata, ma non per questo meno glamour.

Esistono diversi tipi di outfit con pantaloni tra cui poter scegliere, da selezionare in base al tipo di cerimonia a cui si è chiamate a prender parte e alla stagione dell’evento. Facendo attenzione, ovviamente, al tipo di indumento più adatto a valorizzare la vostra silhouette. A corto di idee? Ecco alcune proposte se non siete fan delle gonne e state cercando una soluzione per non sfigurare tra gli ospiti di un matrimonio.

Look con tailleur pantalone

I tailleur, come quelli spesso indossati da Kate Middleton, sono un vero e proprio passepartout di stile, tanto in contesti lavorativi che per eventi di altro tipo. Se siete invitate ad un matrimonio, sarebbe preferibile evitare colori come il nero ed il grigio, dall’effetto troppo formale, e puntare invece su tailleur dalle tinte più vivaci. Promosse le nuance pastello nei mesi più caldi, mentre in quelli freddi sfumature più brillanti come il borgogna e l’ottanio, oltre all’intramontabile blu, possono rivelarsi una valida opzione. Le giacche con paillettes o dettagli luminosi potrebbero rivelarsi un’ottima scelta se prenderete parte ad un matrimonio natalizio oppure ad una cerimonia serale. Non sottovalutate anche gessati o fantasie a pois qualora siate invitate a delle nozze in stile retrò.

I tailleur sono particolarmente amati anche perché possono adattarsi a diversi tipi di fisicità. Se infatti siete delle curvy, potete scegliere giacche più lunghe che coprano i fianchi, o dei blazer con dettagli volumizzanti. Se invece volete valorizzare il punto vita optate per una giacca slim-fit oppure una cinturina in tinta. Il tuxedo o il blazer doppiopetto, infine, sono la scelta più amata dalle donne con una bodyshape più androgina e longilinea, da valorizzare con un tailleur dal tocco decisamente mannish.

Look con pantaloni a palazzo

I pantaloni a palazzo, dalle linee morbide e la gamba ampia, sono molto apprezzati dalle donne più formose, in quanto hanno il merito di accompagnare la silhouette senza segnarla particolarmente. Ne esistono in diversi tessuti, anche se quelli più gettonati sono lo chiffon e il raso, perfetti per la bella stagione. Anche in fatto di colori potrete scegliere tra una vasta gamma di nuance, che includono tanto i modelli a tinta unita che quelli con stampe etniche o floreali.

Fonte: iStock

Vero e proprio jolly per gli abbinamenti, il pantalone a palazzo si sposa molto bene con diversi tipi di blouse e camicie, ma anche corpetti o crop top preziosi, a seconda della stagione in cui sia prevista la cerimonia. E, per i mesi invernali, non abbiate timore di abbinarli a pullover e morbidi cardigan, da impreziosire con dettagli e accessori più vistosi. Le calzature? A voi la scelta: l’ampio gambale si sposa bene tanto con le scarpe basse quanto con i tacchi, meglio se quadrati.

Look con jumpsuit

Le jumpsuit, ovvero le tute pantalone, sono uno dei capi più eleganti da sfoggiare nel corso di una cerimonia. Se per i mesi estivi i modelli leggeri e smanicati, meglio se in colori vivaci, possono rappresentare un’ottima soluzione, in quelli più freddi o per le cerimonie serali potete puntare su materiali e dettagli più sofisticati.

Fonte: iStock

Se siete invitate ad un matrimonio invernale, una bellissima jumpsuit in velluto o in tweed potrebbe regalarvi di diritto un posto tra le invitate più eleganti dell’evento, mentre per i ricevimenti pomeridiani pizzo, seta e paillettes non temono rivali. In base alla vostra silhouette, inoltre, potrete optare per modelli dalle linee morbide e oversize oppure tute strutturate e aderenti. In quanto alla parte superiore dell’abito, a seconda delle temperature esterne, potrete valutare se affidarvi ad un sensuale scollo a ‘V’, ad un audace corpetto oppure puntare tutto su romantiche maniche a sbuffo.

Look con pantaloni a sigaretta

Un paio di pantaloni a sigaretta scuri potrebbero aiutarvi anche nelle situazioni più difficili, soprattutto se siete delle estimatrici dei look minimal e semplici. Perfetto per le donne longilinee e le petit, questo indumento può essere accostato a diversi tipi di capi e accessori, da scegliere in base all’effetto desiderato.

Tra gli abbinamenti più riusciti impossibile non citare l‘intramontabile camicia bianca, meglio se impreziosita da dettagli floreali, rouches e balze. Nel caso di una cerimonia serale, preferite invece i modelli con decorazioni gioiello o paillettes, per rendere il vostro look ancora più luminoso. In tutti i casi, potrete impreziosire ulteriormente l’ensemble con un blazer o un soprabito dal sapore ricercato. Unica controindicazione: a differenza degli altri tipi di pantaloni, quelli a sigaretta si sposano meglio con sandali e décolleté dal tacco alto, ideali per slanciare la figura.