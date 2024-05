Rafia mania, ecco cosa indossare per essere chic

Rafia Mania

Non so a voi, ma a me la rafia fa subito pensare all’estate: alle serate d’agosto in cui si esce in sandali, alle borse capienti da portare in spiaggia e in città, ad abbinamenti multicolore che però si intonano sempre alla sua tonalità calda e neutra… La rafia, insomma, mi piace un sacco! Vediamo un po’ come abbinarla.

Rafia Mania: la borsa

Io adoro le borse in rafia! Sono stupende indossate in città un po’ come si fa con la borsa di paglia: abiti lunghi, chemisier, lino… chiamano proprio l’estate! Si trovano di mille forme diverse: a me personalmente piacciono molto quelle più insolite, come quella tonda di Gioseppo che vedete qui sotto. E’ perfetta sia per un sabato pomeriggio di shopping in centro, sia per un cocktail in spiaggia, non trovate?

Rafia mania: il sandalo platform

Il sandalo platform è stato un protagonista assoluto delle passerelle, proposto un po’ da tutti gli stilisti durante le sfilate della Fashion Week. Quello in rafia, per me, è il perfetto compromesso per essere glamour e adeguarsi al trend. Non troppo vistoso, perfetto con pantaculotte o morbidi pantaloni in lino, ma anche con un maxi dress dal gusto un po’ bohémien, magari a fiori. Se preferite indossarlo in ufficio, provatelo con un pantalone stile capri e una maxi camicia bianca: vedrete che effetto!

Rafia mania: il sandalo alto

La cosa bella di questo genere di sandalo è che rende subito elegante un abito da giorno, ma senza strafare. Personalmente, lo vedo perfetto con maxidress fluttuanti, meno con i pantaloni o gli abito corti. Quando indossarlo? Ad un party in giardino, ad un cocktail a bordo piscina, se siete delle maratonete dei tacchi (questi hanno il plateau comunque e un tacco largo e comodo, quindi sono più gestibili di un tacco a spillo), anche per una sessione di shopping con l’amica del cuore in città (ma anche, anzi, soprattutto!) al mare.