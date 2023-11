Bucket hat, consigli di stile su come indossarlo

Fonte: Getty Images Idee di look per indossare il bucket hat

Il bucket hat, tradotto alla lettera “cappello a secchio”, è la nuova tendenza fashion in fatto di copricapi. Le fashion icon che dettano la moda street style ormai ne hanno fatto il loro accessorio must, quindi, piaccia o no, è un trend e quindi come tale ve lo devo documentare!

Come indossare il bucket hat: premessa

Il cappellino da pescatore, com’è altrimenti conosciuto, non è mai stato una mia grande passione, anzi… personalmente non lo amo molto, perchè non lo trovo particolarmente glamour. C’è da dire però, che indossato da alcune fashion icon (come Leandra Medine) ha un suo perché. Quanto meno senza dubbio ha stile!

Ovviamente stiamo parlando di un accessorio molto casual, da usare rigorosamente nel weekend. Evitatelo quindi per andare in ufficio a meno che fuori non ci sia il diluvio universale e non sia venerdì.

Come indossare il bucket hat: idee di look

Colorato

In versione vinile e colorato è carino: mettetelo tono su tono con un look sportivo. Se volete renderlo più glamour, al posto della t-shirt stampata, provate ad indossare una camicia, come nella foto sotto, e ad abbinare un rossetto dal colore vivace. Altra annotazione: essendo il rischio “effetto trasandato” pericolosamente alto, il trucco dovrà sempre essere impeccabile, il che non vuol dire pesante, ma semplicemente accurato.

In versione estiva

Indossatelo con un maxi dress in tinta unita, come nella foto sotto e aggiungete accessori trendy, come la borsa in paglia, anche tonda, che adesso è un super trend. Ai piedi, scarpe basse, mules, o sandali a piede nudo. Sneakers invece se volete un look più sportivo.

In un look da tutti i giorni

Leandra Medine di Man Repeller è l’unica che mi faccia piacere questo cappellino: con il suo look scanzonato, l’accostamento di fantasie diverse (stampe e righe) e colori diversi, è in grado di aggiungere un twist in più anche a questo accessorio. Prendete spunto… se avete il suo coraggio!

A chi sta bene il bucket hat

