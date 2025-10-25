Sofia di Svezia incanta in rosso alla mostra di moda coi suoi cappelli

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Principessa Sofia di Svezia

La Principessa Sofia di Svezia ha preso parte a un evento molto speciale. La consorte del Principe Carlo Filippo, assieme alla Principessa Cristina, è stata invitata a tagliare il nastro di inaugurazione alla nuova mostra offerta dall’Armeria Reale di Stoccolma, dedicata agli incredibili cappelli delle teste coronate. Per l’occasione, Sofia ha optato per una fascia in velluto tra i capelli, in pendant con un elegantissimo abito rosso scuro.

Il look in rosso della Principessa Sofia

La Principessa Sofia di Svezia ha catturato l’attenzione con un look raffinato ma di gran carattere. La moglie del Principe Carlo Filippo ha scelto un abito rosso scuro – perfetto per l’autunno – con lunghezza alle caviglie. Un capo senza tempo, dal tessuto pesante e ben strutturato, accollato e dalle maniche corte. Il top aderisce al punto vita, messo in risalto da divertenti volant, mentre la gonna si apre ampia e morbida, per un effetto svolazzante da vera principessa. In testa, non un cappello (nonostante il tema della mostra) ma una bella fascia in velluto nello stesso colore dell’abito. Ai piedi delle vertiginose decolté a punta dal tacco sottile.

IPA

Ad accompagnare Sofia c’era la Principessa Cristina, sorella di Re Carlo XVI Gustavo. A differenza della nipote, Cristina ha optato per un outfit total black. La Principessa 82enne era sbarazzina e sorridente nel morbido abito scuro arricchito da cangianti bottoncini. Scurissime anche le calze e i comodi stivaletti con fibbie. In tema con l’evento, la sorella del Re ha aggiunto al proprio look un grande cappello a falda larga.

La mostra dedicata ai cappelli reali di Svezia

“Hat Couture – Royal Hat Fashion” è il titolo della mostra che vede i cappelli indossati dai membri della famiglia reale per la prima volta in una mostra a loro dedicata. “È stato un vero piacere esporre le creazioni moderne delle Principesse Cristina e Sofia. – ha dichiarato Malin Grunberg, la direttrice del museo Livrustkammaren. – Siamo molto grati per le loro generose donazioni e per il loro aiuto nel contestualizzare i raffinati cappelli e ornamenti per capelli”.

IPA

Tra i cappellini in mostra, tutti realizzati da abili modiste, vi è quello di paglia giallo firmato da Joanne Edwards che Sofia indossò in occasione del 50esimo anniversario di regno del suocero nel 2023. Ancora, il bel fascinator rosa scelto per il battessimo di Nicolas, il figlio della Principessa Madeleine, nel 2015.

Non solo quelli delle Principesse Sofia e Cristina, all’interno dell’esposizione che raccoglie i copricapi indossati dai reali svedesi “dalla metà del XX secolo, l’età d’oro dei cappelli, fino agli anni 2000”, vi sono anche accessori appartenuti alla Regina Luisa e alle Principesse Sibilla e Margherita. Oltre ad alcuni modelli da uomo, come l’alto cappello Derby grigio e il Borsalino del Principe Ereditario Gustavo Adolfo.

Perché i reali indossano i cappelli

Nell’antichità, le donne, una volta sposate, non avevano altra scelta che coprire il capo in pubblico, in segno di rispetto e modestia. Col passare del tempo, i cappelli divennero anche un modo per dichiarare il proprio status sociale, simbolo di ricchezza e privilegio: più era eccentrici e lussuosi, più era evidente il potere della donna che li indossava.

A partire dagli Anni ’50, il cappello divenne un mero vezzo e la maggior parte delle donne smise di indossarlo per comodità. Tutte tranne le donne appartenenti alle famiglie reali, che indossano i cappelli ad ogni occasione. Il copricapo, per loro, è un po’ la versione quotidiana e alleggerita della corona.